الشناوي على «أعتاب» النصر السعودي

الرياض (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية أن محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، سينتقل لنادي النصر السعودي، الأسبوع المقبل مقابل 63 مليون جنيه.

ونقلت صحيفة «مكة أونلاين» السعودية نقلاً عن مصدر مطلع في النادي الأهلي المصري اليوم الاثنين قوله «إن إعلان صفقة انتقال حارس مرمى الأهلي، الدولي محمد الشناوي إلى فريق النصر سيتم عقب نهاية الدوري المصري في الشهر الحالي».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل نحو 63 مليون جنيه مصري، على أن يتم تسجيلها قبل إغلاق فترة التعاقدات الصيفية بنهاية أغسطس الحالي.

ورغم نفي وكيل أعمال اللاعب حازم الحديدي لوسائل إعلام مختلفة وجود مفاوضات من جانب نادي النصر مع الشناوي، لكن بحسب صحيفة «مكة أونلاين»، فإن الصفقة شبه محسومة لمصلحة نادي النصر.

ويرتبط الشناوي صاحب الـ32 عاماً بعقد مع الأهلي يمتد حتى 30 يونيو 2025، وقد أسهم في تتويج فريقه بـ12 بطولة بينها دوري أبطال أفريقيا مرتين.