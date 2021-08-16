النصر يؤكد صحة إجراءات انتقال حليحل



معتصم عبدالله (دبي)

أكدت شركة نادي النصر لكرة القدم، صحة إجراءات التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي عبدالله حليحل، والقادم من عيروني كريات شمونة، في انتظار قيده رسمياً ضمنة فئة المقيمين في الفريق الأول، ليكون مؤهلاً بالتالي في المشاركات الرسمية مع «العميد» في الموسم الجديد 2021- 2022.

وذكر مصدر مسؤول في شركة النصر لكرة القدم، أن إدارة النادي تحتاط عادةً، فيما يتعلق بقيد اللاعبين المقيم، واتباع اللوائح المطلوبة، والتي تتطلب التأكيد على عدم المشاركة الدولية للاعب المعني مع منتخب بلاده، وقال: نستبق التفاوض مع اللاعبين، من خلال التواصل عبر اتحاد الكرة، وبشكل رسمي للاستفسار عن مشوار مشاركات الدولية قبل الشروع في عملية التفاوض.

ولفت إلى أن إجراءات قيد المهاجم عبدالله حليل في اتحاد الكرة صحيحة، وستتم خلال وقت قصير، مضيفاً «تمت مخاطبة اتحاد الكرة في انتظار إصدار بطاقة اللاعب».

وتنص لوائح اتحاد الكرة ودوري أدنوك للمحترفين، فيما يتعلق بشروط قيد اللاعب من فئة المقيمين، أو مواليد الدولة للمرة الأولى «لاعب جديد»، أن يكون من مواليد عام 2001 وما فوق، وأن لا يكون قد مثل منتخب أي دولة في أي مباراة أو جزء من مباراة في مسابقة كرة قدم دولية.

وتضم قائمة المقيمين في صفوف «العميد» للموسم الجديد حالياً الثلاثي جلوبير ليما، جابرييل فالنتيني، والعراق محمد مصطفى المنتقل من الفجيرة، مقابل إعارة البرازيلي «المقيم» كايكي جيسوس إلى خورفكان، والنيجيري أوناه إلى العروبة، ويملك النصر فرصة قيد ثلاثة لاعبين في فريق تحت 21.