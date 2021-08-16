منتخبنا للمظلات يحصد 5 ميداليات في مونديال روسيا

أبوظبي (وام)

أهدى اتحاد الرياضات الجوية فوز منتخبنا الوطني بخمس ميداليات ملونة، بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين في بطولة العالم للقفز بالمظلات، التي أقيمت في روسيا أمس الأول إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ووجه نصر حمودة النيادي رئيس الاتحاد الشكر والعرفان إلى سموه لرعايته ودعمه الرياضات الجوية عامة والقفز المظلي على وجه الخصوص، بما ساهم في وصول اللعبة إلى مكانة عالمية مرموقة.

وتابع النيادي: كل التحية والتقدير لأسرة سكاي دايف دبي التي وفرت الدعم الفني للاعبي منتخبنا الوطني ليؤكدوا تفوقهم الباهر في هذه التظاهرة العالمية، فخورون بهذا الإنجاز الذي حققه منتخبنا الوطني خلال تلك المشاركة، والتي مثلنا فيها كل من عبدالباري القبيسي ذهبية وفضيتان، وزميلته كورنيللا ميهاي برونزيتان.

من ناحيته عبر البطل الذهبي عبدالباري قبيسي عن سعاته بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن مراحل الإعداد كان لها تأثير كبير على أدائه، وأنها قادته إلى أن يحل في المركز الأول في مسابقة الهدف محققاً العلامة الكاملة 200 نقطة من وذهبية المسابقة، فيما جاء في المركز الثاني في مسابقة المسافة التي نال الفضية فيها، وكذلك في الترتيب العام. أما كورنيللا ميهاي صاحبة البرونزيتين في المسافة والترتيب العام، فقد أشارت إلى سعادتها البالغة بصعود منصة التتويج، مؤكدةً أن الميداليتين سوف تكونان دافعاً كبيراً لها من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات.