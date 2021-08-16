مصير مبابي يتحدد خلال ساعات!



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف برنامج «التشيرنجيتو» الإسباني النقاب عن أن النجم الدولي الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان سيلتقي قريباً مسؤولي النادي، ليبلغهم برغبته في الرحيل، من أجل الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، قبل نهاية «الميركاتو الصيفي» الحالي، بينما تكهنت وسائل إعلام أخرى بأن مبابي سيتحدث اليوم لإعلان موقفه النهائي فيما يتعلق بمستقبله، سواء بالبقاء أو الرحيل عن النادي الباريسي.

وتعرض مبابي لهتافات وصافرات استهجان، في ملعب حديقة الأمراء، عند نداء اسمه قبل مباراة الفريق ضد ستراسبورج في الجولة الأولى للدوري الفرنسي «ليج آن»، والذي انتهى بفوز الفريق الباريسي 4-2، وتألق مبابي ورد على صافرات الجماهير، في الملعب.

وذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت أن مشكلة جماهير سان جيرمان تتمثل في أن مبابي الذي ينتهي عقده في صيف 2022، لم يجدد حتى الآن، ولم يعلن موقفه النهائي صراحة بالنسبة لمستقبله، ما يثير ريبتها وشكوكها.

وذكرت مصادر صحفية غير فرنسية ومن بينها صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن مبابي قد يتحدث اليوم ليجيب على كل الأسئلة المتعلقة بمستقبله، وفي الوقت نفسه، وانتظاراً لما يمكن أن يحدث، يتابع ريال مدريد موقف اللاعب باهتمام بالغ، حتى وإن كانت عملية انتقاله لمدريد تبدو معقدة وصعبة التحقيق قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ولكنها ليست مستحيلة على أية حال.

واستقبلت إدارة الملكي غضب جماهير باريس وصافرات استهجانها من مبابي، بصورة إيجابية، حسبما ذكرت الصحافة الإسبانية، ولم يعد مسؤولو الريال يستبعدون إتمام الصفقة من الآن وحتى نهاية «الميركاتو» في 31 أغسطس الجاري.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أنه من المحتمل أن يتقدم الريال بعرض مبدئي قدره 120 مليون يورو، وربما يزيد هذا الرقم إلى 150 مليون يورو، إذا ما نجح ريال مدريد في بيع اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد الذي يريده أرسنال الإنجليزي بشدة.

وعودة إلى برنامج «التشيرينجيتو» الإسباني الذي أوضح أن مبابي قد يبلغ رئيسه صراحة وبكل وضوح برغبته في الرحيل، فإن نفس البرنامج أشار إلى أن النجم الفرنسي يأمل في أن تبدأ المفاوضات بين الناديين خلال الأيام القليلة المقبلة.