أبراهام إلى «قلعة الذئاب»



روما (أ ف ب)

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم انتقال مهاجم تشيلسي الدولي الإنجليزي تامي أبراهام إلى صفوفه في صفقة لمدة 5 أعوام تقدر بـ 45 مليون يورو، مع بند يسمح لـ «البلوز» بإعادة شراء مهاجمه مقابل 80 مليوناً يفعّل بدءاً من يونيو 2023.

وكان أبراهام الذي سيتقاضى ما بين 4 و5 ملايين سنوياً، اجتاز الفحص الطبي، وعاد إلى لندن للانتهاء من الإجراءات الإدارية، قبل أن يسافر مجدداً إلى العاصمة الإيطالية للالتحاق بفريقه الجديد.

ويأتي انتقال أبراهام إلى روما الذي يشرف عليه البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد يومين من رحيل المهاجم البوسني إدين دجيكو عن صفوف فريق «الذئاب» إلى مواطنه بطل إيطاليا إنتر خلفاً للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو العائد بدوره إلى فريقه السابق -الجديد تشيلسي في صفقة قياسية في تاريخ النادي.

وقرر أبراهام، البالغ 23 عاماً، مغادرة ملعب «ستامفورد بريدج»، بعدما خسر مركزه الأساسي، عقب وصول المدرب الألماني توماس توخل خلفاً للمدرب السابق ابن النادي فرانك لامبارد الذي أطلق مسيرة المهاجم الدولي مع الفريق الأوّل.

وسجل أبراهام 30 هدفاً بقيمص تشيلسي في مختلف المسابقات، مذ أن دفع به لامبارد إلى التشكيلة الأساسية في عام 2019، علماً أنه برز في موسم 2018-2019 حين سجل 25 هدفاً في 37 مباراة، بعدما تمت إعارته إلى أستون فيلا الذي كان يخوض غمار الدرجة الأولى «الثانية فعلياً».

ولعب أبراهام 6 مباريات مع منتخب «الأسود الثلاثة»، سجل خلالها هدفاً.