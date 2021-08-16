45 حكماً في دورة «الفار»

دبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح فعاليات دورة تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، التي نظمها اتحاد كرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي «الفيفا»، بمشاركة 45 حكماً، إلى جانب حكمتين، وذلك في مقر الاتحاد بدبي.

وشملت الورشة التي أقيمت على مدار 3 أيام شرح بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد، من خلال سلسلة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، تحت إشراف المحاضر الدولي الأسترالي هاكان، إلى جانب تدريبات عملية على الأجهزة الحديثة التي سيتم استخدامها خلال مباريات الموسم الجديد.

شهد الدورة سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، ومحمد عمر الشمري نائب رئيس اللجنة، والبحريني عبدالرحمن الدلوار عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، وعمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، ولي بروبيرت مدير إدارة الحكام وريتشارد ميلين المدير الفني للحكام .