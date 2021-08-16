7 فئات تعيد مسابقات المراحل السنية إلى الواجهة

معتصم عبدالله (دبي)

تستعد مسابقات المراحل السنية باتحاد الكرة، للعودة إلى الواجهة، مع انطلاقة الموسم الجديد 2021- 2022، بعد إعلان الاتحاد اعتماد عودة المسابقات لفئات الشباب تحت 21 عاماً، تحت 19 عاماً، الناشئين تحت 17 عاماً، تحت 16 عاماً، والأشبال تحت 15 و14 و13 عاماً.

وتوقفت الحياة في ملاعب مسابقات المراحل السنية بداعي جائحة «كورونا» في موسم 2019- 2020 خلال مارس 2020، قبل أن يشهد الموسم السابق 2020-2021 عودة جزئية بإقامة مسابقة «دوري الشباب»، والتي اقتصرت فيها المشاركة على 8 أندية توج بلقبها فريق نادي الإمارات.

وتترقب الأندية قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بشأن مسابقات الموسم الجديد، بعد إعلان الفئات لتحديد المشاركات ما بين الدوري والكأس، وذلك حسب عدد الأندية في كل فئة عمرية.

وشهد الموسم الأخير لمسابقات المراحل السنية 2019- 2020، تنظيم 20 مسابقة توزعت على فئات «الشباب تحت 19، الناشئين تحت 17، الناشئين تحت 16، الأشبال تحت 15، الأشبال تحت 14، الأشبال تحت 13، الأشبال تحت 12».

وشملت مسابقات المراحل السنية دوري وكأس الشباب تحت 19 عاماً، ودوري الناشئين تحت 17 عاماً «أ» و«ب»، كأس الناشئين تحت 17 عاماً، دوري الناشئين تحت 16 عاماً «أ» و«ب»، كأس الناشئين تحت 16، دوري الأشبال تحت 15 عاماً «أ» و«ب»، وكأس الأشبال تحت 15، دوري الأشبال تحت 14 عاماً «أ» و«ب»، كأس الأشبال تحت 14، دوري الأشبال تحت 13 عاماً «أ» و«ب» و«ج»، دوري الأشبال تحت 12 عاماً «أ» و«ب» و«ج».