«حلوة» تتفوق في مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت المهرة «حلوة» حسن ترشيحها للفوز بجائزة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة»، لمسافة 2000 متر، الذي أقيم عصر أمس، بمضمار سان سباستيان الإسباني. ويأتي إقامة المهرجان العالمي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة في أوروبا.

وتنافس على الجائزة المالية البالغة 10 آلاف يورو (9) خيول (أمهر ومهرات)، في سن ثلاث سنوات فقط، حيث تميز السباق بالإثارة والتكافؤ نسبة لتقارب مستويات الخيول، حيث كان الفارق بين الأول والثالث لا يتعدى نصف طول. وانطلقت «حلوة»، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، من الصفوف الخلفية لتتجاوز منافسيها واحداً تلو الآخر، قبل أن تدخل في صراع مثير مع وصيفتها «الجاسرة» بإشراف ديديه جوليمين، وقيادة الكساندر جافلان، انتهى بتقدمها بفارق نصف طول.

وقطعت «حلوة» مسافة السباق البالغة 2000 متر في زمن وقدره 2:16:83 دقيقة، على المضمار العشبي، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «دابا دو مونلو» بإشراف المدرب ام كوماس وقيادة الفارس ار سوسا.