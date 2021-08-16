منتخبنا يكمل استعداداته لـ «بارالمبية طوكيو»

دبي (الاتحاد)

تضع اللجنة الفنية البارالمبية لمساتها الأخيرة في البرنامج التدريبي والتأهيلي الذي تم وضعه خلال الفترة الماضية، حيث عادت بعثة منتخب الإمارات من المعسكر الخارجي الذي أقيم في مقدونيا منذ الحادي عشر من الشهر الجاري.

ويستمر المنتخب في التجمع، تحضيراً لدورة ألعاب طوكيو البارالمبية، بدخوله في معسكر داخلي بمدينة دبي كآخر التجهيزات قبل السفر لليابان.

وفي هذا السياق، صرّح عبد الله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات، بأن المعسكر الأخير حقق الأهداف المنشودة؛ من حيث التحضير الفني والبدني والذهني للاعبين. كما أثنى على دور اللجنة البارالمبية الإماراتية والتي وفرت كل الإمكانيات للوصول إلى الأهداف المرجوّة من المعسكر.

وأضاف: طوكيو تعتبر بمثابة تحدٍّ حقيقي لأبطالنا من أصحاب الهمم، نظراً لانقطاعهم عن المنافسات خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كوفيد-19. وأبدى الفلاسي ثقته الكبيرة في أن أبناء الإمارات سوف يكونون دائماً على العهد والوعد الذي قطعوه على أنفسهم أمام قيادات البلاد برفع راية الوطن في المحافل الدولية.

كما أكد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الأهداف خلال البطولة القادمة والقادم من المحافل والمنافسات الدولية الكبرى.