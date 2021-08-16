المسماري يواجه سيورسي في بطولة العالم للمصارعة

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض لاعب منتخبنا الوطني للناشئين للمصارعة سيف مبارك المسماري أولى مبارياته في الدور التمهيدي غدا أمام لاعب منتخب مولديفا سيورسي، في بطولة العالم للناشئين 2021 التي تقام في مدينة أوفا الروسية، بمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبه من 52 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها 4 دول عربية ممثلة في دولة الإمارات، مصر، تونس والجزائر بعد توقف عن إقامة منافسات لمصارعة المراحل السنية استغرق حوالي عامين بسبب جائحة الكورونا.

وكانت بعثة منتخبنا للمصارعة قد وصلت روسيا، وتضم بجانب لاعب المنتخب الوطني للناشئين ونادي الفجيرة للفنون القتالية المسماري المدرب توفيق السيد، والحكم المرافق شعبان السيد المدير الفني للاتحاد، ويشارك لاعبنا الواعد سيف المسماري في منافسات وزن تحت 65 كجم الذي يضم 21 لاعباً من منتخبات مصر، تركيا، أرمينيا، أذربيجان، بلغاريا، كندا، جورجيا، الهند، إيران، كازاخستان، قيرغيزستان، لاتفيا، منغوليا، بولندا، مولدوفيا، طاجيكستان، أوكرانيا، أميركا، المجر وروسيا.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، البعثة قبل مغادرتها على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي قبل المنافسات، حفاظاً على سلامة الجميع بعد أن سخر الاتحاد كافه متطلبات الاستعداد للمشاركة الإيجابية خلال تلك البطولة، من خلال المعسكرات الخارجية والداخلية والمشاركة في بطولة المجر للمصارعة الماضية، بهدف تحقيق أكبر قدر من فرص الاحتكاك أمام مستويات متقدمة، والتي سيكون لها أثرها الإيجابي على النشاط الداخلي والمشاركات الإقليمية القادمة.