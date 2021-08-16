هنري: «الثلاثي الناري» لا يكفي «الأبطال»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

«تكدس النجوم الموهوبة في هجوم باريس سان جيرمان لا يكفي للفوز بالدوري الفرنسي «ليج آن»، أو دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج».. هذا ما أكده النجم الفرنسي المخضرم تيري هنري أسطورة أرسنال الإنجليزي، والهداف التاريخي لمنتخب فرنسا.

وقال في حديث لبرنامج «ديمانش سوار فوت»، إنه ينبغي توافر حد أدنى من التنظيم، حتى يتحقق التوازن المطلوب، في ظل وجود مهاجمين نادراً ما يعودون للقيام بمهام دفاعية، في إشارة واضحة إلى الأرجنتيني ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي مبابي.

وأضاف هنري الذي زامل ميسي لفترة في برشلونة، قائلاً: بتعاقد سان جيرمان مع «البرغوث»، أصبح يملك هجوماً نارياً، بوجود «ميسي، نيمار، مبابي»، ويبقى الآن الانتظار لمعرفة ما إذا كان هذا «الثلاثي الرهيب» سيرتفع إلى مستوى الثلاثيات الهجومية التي سبقته على امتداد تاريخ كرة القدم.

وضرب هنري أمثلة لهذه الثلاثيات، بدءاً من دي ستيفانو، بوشكاش، خنتو في ريال مدريد، وجورج بست، دينيس لو، بوبي شارلتون في مانشستر يونايتد، وريفالدو، رونالدو، رونالدينيو في منتخب البرازيل، وجاريث بيل، كريم بنزيمة، رونالدو في الريال، وميسي، نيمار، سواريز في برشلونة، أو الثلاثي الذي كان هنري نفسه ضلعاً فيه، ميسي، صامويل إيتو، هنري في برشلونة.

وقارن هنري بين هذه الثلاثيات الهجومية، والثلاثي الجديد ميسي، نيمار، مبابي، مؤكداً أن الذي يصنع الفارق بالنسبة لهذه الثلاثيات، هو التوازن الدفاعي، والحذر من تلقى الفريق أي أهداف، وكرر مرة أخرى حقيقة أن تكدس المواهب الهجومية لا يكفي وحده لصنع الفارق، ما لم تسهم هذه المواهب في تأمين دفاعات الفريق، باعتبارها خط الدفاع الأول.

وأشار هنري إلى أن الفرق التي يدخل مرماها عدد أقل من الأهداف، تكون مرشحة أكثر من غيرها للفوز بالبطولات، ليست المحلية فقط، وإنما القارية أيضاً.

واختتم هنري حديثه بقوله: إذاً.. المطلوب كثير من التنظيم والتوازن الدفاعي، لكي ينجح هذا الثلاثي الهجومي الجديد «ميسي، نيمار، مبابي»، ومطلوب أيضاً أداء جماعي بالتنسيق مع ثلاثي الهجوم الذين غالباً لا يفكرون في العودة للقيام بمهام دفاعية.