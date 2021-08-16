«حرس البارسا» يوافق على خفض الرواتب!



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف النجم الإسباني جيرار بيكيه لاعب برشلونة النقاب عن أنه ليس بمفرده الذي وافق على تخفيض راتبه لحل مشاكل النادي المادية، وصعوبة تسجيل اللاعبين الجدد في قائمة الفريق، وقال في تصريحات للتليفزيون الإسباني، عقب الفوز الكبير الذي حققه «البارسا» على ريال سوسيداد 4-2 في الجولة الأولى للدوري الإسباني «الليجا»: إن عدداً من نجوم «الحرس القديم» في الفريق حذت حذوه، ووافقوا على تخفيض رواتبهم، وفي مقدمتهم سيرجيو بوسكيتس وسيرجيو روبرتو وجوردي ألبا.

وكان بيكيه قام بتخفيض راتبه، ما سمح للنادي بقيد الهولندي ممفيس ديباي، والإسباني إيريك جارسيا ضمن قائمة الفريق، ولولا ذلك ما كان من الممكن أن يشاركان في أي مباريات رسمية.

وأضاف بيكيه: لأننا نحن اللاعبين لا نتحدث كثيراً، فقد حدث سوء فهم، وتصور الكثيرون أننا نعطي ظهورنا للنادي، ولكن حقيقة الأمر أننا منذ نهاية الموسم الماضي، ونحن جميعاً نتفاوض مع إدارة النادي بشأن تخفيض الرواتب.

وقال: كنت أول اللاعبين لأنه كان من الضروري أن أفعل ذلك على وجه السرعة، حتى يتسنى قيد ديباي وجارسيا في القائمة.

وذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت «كارلو سبورت»، أن كلام بيكيه يعني أن هناك اتفاقاً مبدئياً بين الإدارة وهؤلاء اللاعبين على تخفيض الرواتب، وأن تطبيق هذا الاتفاق يؤكد أن النجوم القدامى لا يألون جهداً، من أجل مساعدة النادي المتورط في ديون ضخمة، تسببت أول ما تسببت، في استحالة تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم الرغبة المتبادلة بينه وبين النادي على التجديد، إلا أن «البرغوث» اضطر إلى الرحيل، وظلت المشكلة المادية قائمة فيما يتعلق بتسجيل بقية اللاعبين.

وأوضحت الشبكة أنه بعد الانتهاء من تسجيل ديباي وجارسيا، ما زال هناك الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي لم يتم تسجيله حتى الآن في القائمة، ولحسن الحظ أنه مصاب في الوقت الحالي، وقد يغيب بضعة أسابيع، ما يعني توافر بعض الوقت، قبل حل مشكلة قيده، ومن المؤكد أنه سيستفيد من تخفيض الرواتب التي قام بها بوسكيتس وألبا وروبرتو.