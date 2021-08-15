مانشستر سيتي.. «عثرة البداية»

لندن (أ ف ب)

مني مانشستر سيتي بالخسارة صفر - 1 أمام توتنهام الذي لعب في غياب هدافه هاري كين، وذلك في مستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لبطولة إنجلترا في كرة القدم في ختام المرحلة الأولى.

وكان توتنهام يخوض أول مباراة رسمية بإشراف مدربه الجديد البرتغالي نونو اشبيريتو سانتو، وقد غاب عنها كين العائد في وقت متأخر من إجازة طويلة، حيث لم يشارك سوى في حصة تدريبية واحدة مع فريقه، في ظل أنباء حول إمكانية انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي بالذات.

في المقابل، أشرك مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب جوارديولا مواطنه فيران توريس رأس حربة، مفضلاً إياه على البرازيلي جابريال جيسوس، في حين منح القادم الجديد جاك جريليش من أستون فيلا، فرصة خوض أول مباراة أساسياً له بعد مشاركته في نصف الساعة الأخير ضد ليستر سيتي في درع المجتمع الأسبوع الماضي.

أما صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين، فجلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد تعافيه من إصابة في كاحله تعرض لها في كأس أوروبا الأخيرة، قبل أن يشارك في أواخر المباراة.

وهي المباراة الرسمية الثالثة التي يفشل فيها مانشستر سيتي في التسجيل، بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي صفر - 1 في مايو الماضي، ثم درع المجتمع أمام ليستر بالنتيجة ذاتها، قبل السقوط أيضاً بنتيجة مماثلة اليوم، ما يؤكد حاجته إلى مهاجم قناص يجيد هز الشباك، لا سيما بعد رحيل هدافه التاريخي سيرجيو أجويرو إلى برشلونة الإسباني في صفقة حرة بعد انتهاء عقده.

وكالعادة، استحوذت كتيبة جوارديولا على الكرة بنسبة كبيرة، لكن رغم جهود جريليش ورحيم ستيرلينج والجزائري رياض محرز، كان توريس معزولاً بنسبة كبيرة.

في المقابل، اعتمد توتنهام على الهجمات المرتدة السريعة بقيادة البرازيلي لوكاس مورا والكوري الجنوبي هيونج مين سون والهولندي ستيفن بيرجوين.

ومن هجمة مرتدة سريعة مرر مورا الكرة باتجاه بيرجوين الذي سار بها مسافة طويلة، قبل أن يمررها باتجاه سون، فراوغ الأخير المدافع الهولندي ناثان اكي وسدد كرة بعيداً عن متناول الحارس البرازيلي ايدرسون «55».

وكاد بيرجوين يضيف الهدف الثاني عندما انفرد بالحارس البرازيلي، لكنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث «60».

وزج جوارديولا بأسلحته الثقيلة، فأشرك دي بروين وجيسوس في الدقائق العشرين الأخيرة، فضغط فريقه وسدد جريليش كرة قوية تصدى لها الحارس الفرنسي هوجو لوريس، ثم تردد توريس في تسديد إحدى الكرات فضاعت فرصة أخرى.

وقلب وستهام الطاولة على مضيفة نيوكاسل وحول خسارته 1-2 في نهاية الشوط الأول إلى فوز 4-2، وذلك في مستهل مشوار الفريقين على ملعب «سانت جيمس بارك» أمام 50 ألف متفرج بعد السماح بعودة الجماهير إلى المدرجات.

استهل أصحاب الأرض المباراة بطريقة جيدة، وافتتح التسجيل عبر مهاجمه الدولي السابق كالوم ويلسون بكرة رأسية مستغلاً تمريرة من آلن سانت ماكسيم بعد مرور 5 دقائق.

بيد أن وستهام أدرك التعادل عن طريق الظهير الأيسر ارون كريسويل بتمريرة عرضية تابعت طريقه نحو الشباك «10».

ثم تقدم نيوكاسل مجدداً بهدف رأسي لجايكوب مورفي غير المراقب قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

ورد وستهام الذي حقق نتائج لافتة الموسم الماضي وحل في المرتبة السادسة متقدماً على فريقي شمال لندن توتنهام وأرس