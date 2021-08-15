«المحترفين» تعتمد نظام «كأس الرابطة»



أبوظبي (وام)

اعتمدت رابطة المحترفين نظام تحديد المراكز في «كأس الرابطة» خلال الاجتماع المشترك مع الأندية المحترفة عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة التعديلات الخاصة بنظام المسابقة للموسم الجديد 2021- 2022.

جاء ذلك في إطار التواصل المستمر للرابطة مع الأندية واعتبارها الشريك الأساسي لتطوير مسابقات المحترفين، في أعقاب الاجتماعات التنسيقية مع القنوات الناقلة للمباريات حول ذات الموضوع لدعم هذه البطولة وجعلها تتيح المجال للمساهمة الفاعلة في تطوير كرة القدم الإماراتية وفق الخطة الاستراتيجية 2020-2030.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراء تعديل على نظام المسابقة فيما يخص الأندية التي تخرج من الأدوار الإقصائية سعياً للحفاظ على المسابقة بنظامها الحالي، الذي حقق مكتسبات عديدة الموسم الماضي 2020- 2021، مع بحث إمكانية إقامة جميع المباريات باللاعبين الدوليين، والسعي لرفع القيمة السوقية للمسابقة، بالإضافة إلى توفير مباريات إضافية للفرق التي تخرج من المراحل الأولى وبالتالي استمرارية نشاطها من خلال هذه البطولة التي توفر للأندية فرصة لخوض المباريات خلال فترة توقف منافسات دوري أدنوك للمحترفين. وحظي الاجتماع بمشاركة فاعلة من ممثلي الأندية المحترفة الـ14، وتم استعراض أبرز المستجدات بشأن المسابقة عطفاً على المناقشات السابقة خلال ورشة عمل الشؤون الفنية التطويرية للموسم الرياضي2021- 2022، ومقترحات بعض الأندية التي طالبت الرابطة ببحث الآلية المناسبة لإقامة المباريات خلال أيام «الفيفا»، خاصة للفرق التي تخرج من الأدوار الأولى. ووافقت الأندية خلال الاجتماع على أن تلعب الفرق التي تخرج من كل مرحلة بنظام الدوري من دور واحد على تحديد المراكز في كل مرحلة وذلك على النحو التالي: الفرق غير متأهلة للدور ربع النهائي: تقام المباريات بين الفرق الست غير المتأهلة للدور ربع النهائية بنظام الدوري من دور واحد بحيث يلعب كل فريق مع الفرق الخمسة الأخرى على المراكز من التاسع وحتى الرابع عشر.

فيما تلعب الفرق غير المتأهلة للدور نصف النهائي بنظام الدوري من دور واحد على المراكز من الخامس وحتى الثامن، وبالنسبة للفريقين اللذين يغادران من نصف النهائي، فتقام مباراة واحدة بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع.