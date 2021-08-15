ساندي تتخطى «حواجز الشارقة» بـ «كاس»

الشارقة (الاتحاد)

فازت الفارسة النرويجية أنيتا ساندي على صهوة جوادها «فور كاش 2» بلقب بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين، والتي شهدتها ميادين الفروسية بالإمارات للمرة الأولى خلال فصل الصيف.

وفاز الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس «كارامبا» بلقب «تأهيلية الجائزة الكبرى»، وجاء في المركز الثاني الفارس السوري الشاب أسامة الزبيبي، وأولى منافسات الفئة الوسطى بحواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، سجل فارسنا محمد حمد الكربي بالجواد «أير أوكرين» افضل زمن بلغ (27.15) ثانية وتوّج بكأس المركز الأول، ونال جائزة المركز الثاني فارسنا راشد محمد الرميثي والفرس «فالنتين»، وأحرز جائزة المركز الثالث فارسنا الشاب عبد الله حمد الكربي والجواد «كوراندو 11».

وخطف الفارس الشاب السوري أسامة الزبيبي جائزة المركز الأول في المنافسة الثانية من الفئة الوسطى على حواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، وشارك فيها 35 فارساً وفارسة، نجح منهم 7 فرسان في العبور إلى جولة التمايز التي أكملها المتصدر أسامة الزبيبي دون خطأ ضمن ثلاثة فرسان، في زمن بلغ (36.52) ثانية، والثاني الفارس المصري عمرو جمال محمد وأنهى التمايز بصحبة الفرس «غيرلين» في زمن بلغ (41.59) ثانية.