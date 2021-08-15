ألمانيا تتسابق في رثاء مولر



ميونيخ (د ب أ)

تسابق محبو الساحرة المستديرة بألمانيا في نعي ورثاء نجم المنتخب الألماني وفريق بايرن ميونيخ الراحل جيرد مولر، الذي توفي أمس الأحد عن عمر يناهز 75 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض ألزهايمر.

وصف ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، مولر بأنه أفضل مهاجم ألماني على الإطلاق، بدونه لم يكن بايرن والمنتخب الألماني ليحققا ما حققاه في هذه الرحلة الناجحة.

أضاف زودر: «كنت من أشد المعجبين به، كل بافاريا تنعى هذا الشخص المتواضع والناجح.

مازال مولر هو الهداف التاريخي لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» برصيد 365 هدفاً في 427 مباراة، خلال الفترة من أواخر الستينيات حتى أوائل السبعينيات من القرن الماضي، التي بدأ بايرن خلالها تحوله إلى العملاق القوي الذي هو عليه اليوم.

توج مولر مع بايرن بأربعة ألقاب في بطولتي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، كما حصل على كأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري (المسمى القديم لدوري الأبطال حاليا) في ثلاثة مواسم متتالية، ما بين عامي 1974 و1976

كان مولر أيضاً حاسماً على المستوى الدولي، حيث أحرز 68 هدفا في 62 مباراة

مع منتخب ألمانيا الغربية، من بينها الهدف الذي توج به الفريق بكأس العالم التي استضافها على ملاعبه عام 1974، بالفوز على منتخب هولندا 2- 1 في المباراة النهائية.

وصرح أوليفر بيرهوف، مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم قائلا إن «جيرد مولر كان من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص المنتخب الوطني على الإطلاق، لقد جعل ألمانيا بطلة للعالم عام 1974 وكان هداف كأس الأمم الأوروبية عام 1972، ولا يزال تصميمه ودقته لا مثيل لهما».

كما أكد كارل هاينز رومينيجه، الذي ظل رئيسا لنادي بايرن ميونيخ لفترة طويلة، وزميل مولر أن اللاعب الراحل كانت «طريقته في تسجيل الأهداف لا تضاهى، لكنني تعلمت الكثير منه».

وألمح رومينيجه «كان جيرد مولر رائعاً، لأنه لم يرغب أبداً في أن يكون عبقريا لعب بقلب ورأس، كان لاعب كرة قدم غريزياً بشكل لم يحدث أو سيحدث مرة أخرى».

واتفق كريستيان سيفرت، رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، المنتهية ولايته، في الرأي على أنه «لن يكون هناك مهاجم آخر مثل جيرد مولر، لقد كان هدافاً استثنائياً، وأسطورة لأجيال مع أرقام قياسية لا تصدق، وكثير منها لا يزال قائماً حتى اليوم».

وقال هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، إن مولر كان «أحد أكبر النجوم التي عاصرتها في طفولتي وشبابي، كان لي شرف كبير للتعرف عليه كشخص متواضع ولطيف للغاية».

وأوضح فاتسكه «لقد كان لاعباً استثنائياً ولدى بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني الكثير ليقدما الشكر له».

وواقعياً، نعت جميع أندية كرة القدم بألمانيا مولر، حيث قال رودي فولر، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، الذي توج مع منتخب ألمانيا بمونديال

1990 في إيطاليا، إن مولر كان «أحد أفضل الهدافين في كل العصور، ليس فقط في ألمانيا ولكن في جميع أنحاء العالم».

أكد فولر «بالطبع كان مولر أيضاً نموذجاً يحتذى به بالنسبة لي كمهاجم، إنه يوم حزين لكرة القدم، إنجازات جيرد ستظل لا تنسى».

من جانبه، صرح راينر كوخ، رئيس الاتحاد البافاري المحلي لكرة القدم والرئيس المؤقت لاتحاد الكرة الألماني بأن مولر «كان بالفعل أسطورة كرة قدم في حياته، ومعشوق الجماهير لجيل كامل، ولشبابي أيضا».

وتابع «نشعر بالحزن لأن نضطر إلى توديع هذا الرمز في رياضتنا وتعاطفنا مع عائلته وأقاربه».