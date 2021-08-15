أنجيه يمزق شباك ليون



باريس (أ ف ب)

هز أنجيه شباك ليون بثلاثة أهداف نظيفة ليعتلي مؤقتاً صدارة الترتيب في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم «الأحد».

وبعد مباراة افتتاحية انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام بريست على أرضه، في أول اختبار له بقيادة المدرب الهولندي بيتر بوس خليفة رودي جارسيا، سقط ليون مجدداً في فخ إهدار النقاط.

وتقدم أنجيه على ملعب ريمون كوبا في الدقيقة 20، عن طريق المغربي سفيان بوفال، قبل أن يضاعف لاعب ليون البرازيلي مارسيلو النتيجة بهدف في مرمى فريقه عن طريق الخطأ «53».

وأكمل ليون المباراة منقوصاً، بعد طرد مدافعه العاجي ماكسويل كورنيه لتلقيه بطاقة صفراء ثانية «65».

واستغل أنجيه هذا الطرد ليزيد غلته إلى ثلاثة أهداف، هذه المرة عن طريق المغربي أيضاً عزالدين أوناهي «77».

وتابع كليرمون فيران الصاعد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى، نتائجه القوية وحقق فوزه الثاني توالياً، إثر تغلبه على ضيفه تروا بطل الدرجة الثانية الموسم الماضي 2-صفر.

وسجل هدفي كليرمون محمد بايو في الدقيقتين 53 و65 رافعا رصيده إلى 3 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين بعد مرحلتين، علما بأنه توج هدافاً للدرجة الثانية الموسم الماضي وأعرب أكثر من نادٍ نخبوي رغبته في التعاقد معه.

ولعب تروا بعشرة لاعبين اعتباراً من الدقيقة 33 إثر طرد لاعبه عيسى كابوري.

وتغلب نانت على متز بهدفين نظيفين أيضاً سجلهما راندال كولو مواني ولودوفيك بلاس في الدقيقتين 12 و49.

وحفلت مباراة رينس مع ضيفه مونبلييه بستة أهداف تقاسمها الفريقان. سجل للأول موريتو كاساما «7 و26» وايلان كيبال «83»، وللثاني نيكولا موزا «5» والجزائري اندي ديلور «38» وجايتان لابورد «43»، وتعادل بريست مع رين 1-1.