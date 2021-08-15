«بالاس بير» لحمدان بن محمد بطل سباق الميل في فرنسا

دبي (الاتحاد)

حافظ الجواد «بالاس بير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على لقب سباق بري جاك لي ماروا للفئة الأولى الفرنسي، للعام الثاني على التوالي بمضمار دوفيل اليوم، محققاً فوزه الرابع دون هزيمة. وأكد ابن الفحل «كينجمان» أنه أحد الأفضل في مسافة الميل بعد أن قدم مستويات رائعة خلال السباق بإشراف جون جوسدن وقيادة فارسه فرانكي ديتوري، حيث تفوق على غريمه «بويتك فلير» في الفيرلونج الأخير بفارق رقبة، مسجلاً زمناً قدره 1.35.96 دقيقة.

يشار إلى أن «كينجمان» والد «بالاس بير» فائز أيضاً بنسخة 2014 من سباق بري جاك لي ماروا بإشراف جون جوسدن، ولم يتذوق «بالاس» طعم الخسارة إلا مرة واحدة في مسيرته التي شهدت 10 مشاركات، حقق خلالها انتصارات بالفئة الأولى افتتحها في نسخة 2020 من مهرجان رويال آسكوت عندما فاز في سان جيمس بالاس ستيكس.