الطنيجي مدرباً للرمس



رأس الخيمة (وام)

تعاقد الرمس مع المدرب الوطني جاسم عبدالرحمن الطنيجي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بحضور سالم سلطان بن ثاني الدرمكي رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله أحمد الطنيجي رئيس اللجنة الرياضية.

يتمتع الطنيجي بسيرة ذاتية عامرة بالإنجازات والخبرة المهنية في مجال التدريب، وسبق له المشاركة في تدريب المنتخبات الوطنية، كما عمل مساعداً لمدرب الفريق الأول في نادي الإمارات، وقام بتدريب المراحل السنية في كل من أندية الرمس والإمارات ورأس الخيمة لعدة مواسم، وحقق خلال مسيرته العديد من الألقاب والنتائج المميزة.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة النادي لثقتها في المدرب المواطن، وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة للفريق الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الدرجة الأولى، بعد انقطاع طويل.

وتم تكليف جاسم محمد كاسين مشرفاً عاماً على الفريق الأول وجاسم موسى الطنيجي مساعداً له، وراشد سالم البحير مديراً للفريق الأول، وصالح أحمد الطنيجي إدارياً للفريق.