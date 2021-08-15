لقاء مفتوح لإدارة «الصقور» مع الجماهير



رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت إدارة نادي الإمارات لقاءً مفتوحاً مع جماهير النادي، هو الأول لمجلس الإدارة الجديد للنادي، برئاسة يوسف عبد الله البطران وجماهير «الصقور»، كبادرة تحفيزية لمبدأ شفافية العمل المشترك بين الإدارة وجماهير النادي، قبل انطلاقة الموسم الجديد 2021- 2022.

وشهد اللقاء المفتوح مع جماهير «الصقور»، أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة البطران، وبحضور خالد حميد السويدي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، ووليد محمد عبد الكريم النائب الثاني، والأعضاء خلف سالم بن عنبر، سعيد علي مصبح، عبد الله إبراهيم الطويل، خليل إبراهيم الطويل، منصور حسين إبراهيم، بجانب عدد من جماهير الصقور ومحبي النادي.

وأكد يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، أهمية الدور المتعاظم للجمهور، وضرورة التواصل المشترك دائماً، لما تمثله جماهير «الصقور» من ثقل كبير في مساندة النادي للارتقاء إلى الأمام دائماً.

وأوضح البطران: «جماهير الإمارات هي الكنز الحقيقي للنادي والتي تقف خلفه في كل المواقف والظروف، وهي جماهير معروفة بانتمائها الشديد لفريقها، والهدف من الاجتماع مع الجماهير للتأكيد على التكاتف والعمل معاً على إنجاح مسيرة النادي خلال المرحلة القادمة».

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات إلى أنهم يراهنون دائماً على وفاء جماهير «القلعة الخضراء»، ووعيها الكامل، كما أنه على يقين تام وكل المسؤولين بنادي الإمارات، أنهم لن يخسروا الرهان كالعادة على جماهير «الصقور» التي يضربون بها المثل في التشجيع المثالي والالتزام، كما أوضح بأن الهدف من هذه الدعوة هو الاعتراف بالدور الكبير لجمهور الصقور الذي يقوم به في دعم النادي، والثقل الكبير الذي يمنحه للاعبين خلال المباريات من الفريق الأول، مروراً بالمراحل السنية وحتى مختلف الألعاب.

وتخلل اللقاء نقاش إيجابي وحوار متبادل تناول من خلاله الجانبان المعوقات وضرورة وضع الحلول لمناقشتها، فيما يخص العديد من النقاط المهمة الخاصة بالفريق الأول والمراحل السنية.

وأكد الحوار على أهمية وضع استراتيجية وعمل مؤسسي وهيكل تنظيمي ومنظومة عمل ثابتة للنادي، كما تم اقتراح تشكيل لجنة للجماهير تختص بشؤونهم والتنسيق معهم، كما تطرق الحضور إلى عدم الالتفات للسلبيات والشائعات الصادرة من الخارج والتي تكرس جهودها للإثارة بين الإدارة وجماهير النادي.

واختتم اللقاء بالتأكيد على روح الأسرة الواحدة للنادي، وأنه إذا كانت هناك من ملاحظات ونقاط تحتاج إلى التوضيح من جانب الجماهير، فإن أبواب النادي مفتوحة للجميع، وكل أعضاء مجلس الإدارة يرحبون بأي ملاحظة واستفسار لأي نقطة تحتاج للتوضيح.