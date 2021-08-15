بعثة «أبيض الشاطئية» تصل إلى موسكو



موسكو (الاتحاد)

وصلت إلى موسكو بعثة منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام من 19 إلى 29 أغسطس الجاري، حيث يلعب «الأبيض» في المجموعة الثانية إلى جانب موزمبيق، إسبانيا وتاهيتي.

وضمت القائمة النهائية التي اختارها المدرب الوطني محمد المازمي للمشاركة في المونديال 14 لاعباً هم: محمد عبدالله، حميد جمال، سعيد عيد، علي حسن كريم، هشام منتصر، علي محمد، وليد محمد، وليد بشر، أحمد بشر، عباس علي، حسين علي، حسن الحمادي، كمال علي، هيثم الكعبي.

وكان منتخبنا أقام معسكراً مغلقاً في بيلاروسيا لمدة أسبوع خاض خلاله مباراتين وديتين أمام بيلاروسيا، حيث حرص مدرب المنتخب على إشراك جميع اللاعبين للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية، بعد سلسلة من التجمعات الداخلية والمعسكرات الخارجية، وخوض العديد من المباريات الودية، والمشاركة في البطولات الودية، أهمها البطولة الدولية التي نظمها اتحاد الكرة بمشاركة منتخبات الإمارات، عُمان والسنغال وبطولة كأس أوكرانيا بمشاركة منتخبات أوكرانيا وتركيا وعُمان.

ويبدأ منتخبنا مشواره في المونديال بمواجهة تاهيتي في اليوم الأول للبطولة، فيما يواجه منتخب موزمبيق في المباراة الثانية يوم 21 أغسطس، على أن يختتم مبارياته بالدور الأول بمواجه منتخب إسبانيا يوم 23 من الشهر ذاته.