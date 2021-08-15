وفاة «أسطورة» بايرن ميونيخ



ميونيخ (رويترز)

قال نادي بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم «الأحد»، إن نجمه السابق جيرد مولر توفي عن 75 عاماً.

ومولر لاعب منتخب ألمانيا السابق يعتبر من أفضل الهدافين الذين أنجبتهم ملاعب الكرة على مدار تاريخها.

وقال هربرت هينر رئيس بايرن ميونيخ في بيان «اليوم هو يوم حزين وأسود بالنسبة لبايرن وجميع مشجعيه، فقد كان جيرد مولر أفضل مهاجم على الإطلاق، كما كان شخصاً مهذباً، كان شخصية متميزة في عالم كرة القدم».

وأضاف البيان «الجميع، إلى جانب زوجته أوشيه وأسرته، يشعر بحزن بالغ، فلولا جيرد مولر لما كان بايرن ميونيخ على هذه الصورة التي نحبها جميعاً اليوم، وسيبقى اسمه وستبقى ذكراه للأبد».

وخلال مسيرته الحافلة، سجل مولر 365 هدفاً مع بايرن في الدوري الألماني خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، إضافة إلى 68 هدفاً في 62 مباراة دولية مع ألمانيا الغربية.

ولد مولر في 3 نوفمبر 1945 في إحدى المدن الصغيرة في مقاطعة بافاريا من عائلة من الطبقة العاملة، اكتشف كرة القدم وهو في سن الحادية عشرة، وبدأ مباشرة في مركز قلب هجوم، ولم يبق طويلاً حتى لاحظه كشافو بايرن ميونيخ، الذين قرروا فوراً ضمه الى فريق الاشبال وهو في سن السابعة عشرة.

لُقب مولر بـ «المدفعجي»، ولم يكن موهوباً ولا أنيقاً، لكنه كان فعالاً أمام المرمى، ويبقى من بين أفضل الهدافين في تاريخ الكرة المستديرة.



