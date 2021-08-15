«حفل النجوم» في «قصر الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أكملت رابطة المحترفين تحضيراتها لإقامة حفل جوائز الموسم الرياضي 2020-2021، المقرر في الساعة الثامنة مساء غد «الاثنين»، بفندق «قصر الإمارات» في أبوظبي، وهي الاحتفالية التي تعد الحدث الأضخم من نوعه سنوياً من حيث جمع نجوم دورينا معاً للاحتفاء بتكريم المتميزين فيهم، وفق التقييم الفني وتصويت الأندية نفسها والجماهير ووسائل الإعلام.

وحرصت الرابطة التي عملت على مدار الساعة طوال الأيام الماضية، على إنجاز كافة الترتيبات، وأن يشمل العرض فقرات احتفالية، بمناسبة عودة هذا الحفل للمرة الثامنة، منذ انطلاقه في عام 2013، حيث لم يقم في الموسم الماضي، جراء جائحة فيروس كورونا، ليكون اللقاء مجدداً هذه المرة في أبوظبي لتكريم نجوم الموسم.

وأكد حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين ورئيس اللجنة الفنية، أن التفاعل الكبير بالتصويت لاختيار نجوم الموسم، يعكس حالة الشغف والترقب من الجماهير تحديداً، سواء من خلال قوة المنافسة في الموسم الماضي التي جعلت المنافسة الفردية متقاربة أيضاً، والتطلع لانطلاق الموسم المقبل، علماً أن الرابطة ومن خلال فريق فني متخصص قامت باختيار قائمة المرشحين الأساسية التي ضمت الأسماء التي تصدرت الإحصائيات والأداء خلال الموسم الماضي، فيما تقلصت للقائمة النهائية المكونة من 3 أسماء في فئات التصويت، بحسب اختيارات ممثلي الأندية نفسها «القائد والمدرب» ووسائل الإعلام والجماهير بنفس الطريقة المتبعة في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

وتشهد قائمة المرشحين النهائية لجوائز رابطة المحترفين خلال الحفل، تنافس الثلاثي عبدالله رمضان وعلي مبخوت «الجزيرة» وفابيو ليما «الوصل» على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، فيما يتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، كل من جواو بيدرو «بني ياس»، ريان مينديز «النصر»، تولاني سيريرو «الجزيرة»، ويتنافس على جائزة القائد لأفضل مدرب، الروماني دانيل إيسايلا «بني ياس»، الهولندي مارسيل كايزر «الجزيرة» وعبد العزيز العنبري «الشارقة»، ويتنافس على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، علي خصيف «الجزيرة»، فهد الظنحاني «بني ياس» وعادل الحوسني «الشارقة»، ويتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، ماجد راشد «اتحاد كلباء»، أحمد الحمادي «الظفرة»، وعلي صالح «الوصل»، فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، إيجور جيسوس «شباب الأهلي»، أحمد أبوناموس «بني ياس»، وعمر تراوري «الجزيرة».

وانحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور بين عمر خربين «الوحدة»، فابيو ليما «الوصل» وإسماعيل مطر «الوحدة»، أما قائمة المرشحين لجائزة أجمل هدف في الموسم فهي أهداف عمر خربين «الوحدة»، يحيى نادر «العين» وإسماعيل مطر «الوحدة»، فيما يتنافس على جائزة أفضل منصة رقمية من منصة سبورت فور أول، حدث الرياضة وأكشن نيوز.

أما الجائزة التي يتم منحها في الحفل وفق المعايير وليس التصويت، فهي جائزة تراخيص الأندية المحترفة للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، التعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.

كما يشهد الحفل تكريم الفائزين بالجوائز حسب الإحصائيات والمعايير، بكل من جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، وجائزة المدير الفني لـ «فانتاسي دورينا»، بالإضافة إلى الإعلان عن فريق الأحلام الذي يضمن التشكيلة المثالية للموسم.