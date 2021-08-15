«تشكيلة الأحلام» في «دورينا» بالأرقام

سلطان آل علي (دبي)

تستعد رابطة المحترفين لتوزيع جوائز موسم 2020-2021 المنصرم، غداً «الاثنين»، في احتفالية كبيرة بـ «قصر الإمارات»، وحضور أهم المسؤولين والقيادات الرياضية، إضافة إلى اللاعبين والمدربين المشاركين في فئات الجوائز المختلفة، والذين تم اختيارهم بعد تصفية أولية شارك بها الجمهور وقادة الفرق ومدربو الفرق والإعلاميون، ولكن نظرة الأرقام والإحصائيات وفق «InStat» لنجوم الموسم قد تختلف فماذا تحكي الأرقام، وما هي تشكيلة الموسم المثالية؟

الهجوم.. مبخوت وبيدرو

لا يختلف اثنان على تألق مبخوت وبيدرو، في قيادة هجوم الجزيرة وبني ياس خلال الموسم الماضي، حيث أسهم الاثنان معاً في تسجيل 56 هدفاً من مجمل 114 للفريقين في الدوري بنسبة 49%.

ويأتي مبخوت على قمة المساهمين في الدوري بتسجيل 25 هدفاً وصناعة 10 آخرين ليكون المجموع 35 مساهمة، وبفارق 9 مساهمات عن ثاني أقرب لاعب، في حين أنّ جواو بيدرو أسهم في 21 هدفاً بتسجيل 18 وصناعة 3 مع «السماوي».

ليما ومينديز «الجناحان الطائران»

يعد فابيو ليما ثاني أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في دوري الموسم الماضي، حيث سجل 22 وصنع 4 أهداف، كما أنه أكثر اللاعبين بعدد المراوغات الناجحة، وذلك بمجموع 116 مراوغة، بينما يأتي خلفه ريان مينديز بـ108 مراوغات صحيحة، وصنع مينديز 46 فرصة للتسجيل خلال 22 مباراة لعبها، وهو أعلى معدل لصناعة الفرص بين كل لاعبي الدوري. أما عن مساهمته فهو يأتي بالمركز الخامس، وذلك بمجموع 15 مساهمة للنصر وهو الأعلى في الفريق.

كورونادو ورمضان «رمانة الميزان»

لا يمكن تجاهل إيجور كورونادو أو إسقاط اسمه من تشكيلة الموسم فنياً ورقمياً، واللاعب البرازيلي يأتي ثالث أكثر اللاعبين مساهمةً بـ22 هدفاً، وذلك بتسجيل 17 وصناعة 5، وتشكل مساهماته نسبة 46% من مجمل أهداف الشارقة، وهو يعد أكثر لاعبي الدوري «بين أعلى 10 هدافين» تسجيلاً للفرص المتاحة بنسبة 49%، أما عبدالله رمضان فهو الموهبة القادمة بقوة إلى دورينا، مرر 2000 تمريرة، ليكون أعلى لاعبي الدوري وبدقة 89%، كما أنه ثاني أكثر اللاعبين في عدد التمريرات الحاسمة بـ55 تمريرة، وقطع 100 تمريرة للاعبي الخصم، واستعاد الكرة 108 مرات، منها 29 مرة في الثلث الدفاعي للمنافس.

هيكل وخميس «أظهرة الدوري»

يعد عبدالعزيز هيكل أكثر أظهرة الدوري في عدد التمريرات بمجموع 1513 تمريرة ودقة 90%، ويتميز لاعب شباب الأهلي في مركز الظهير الأيمن بدقة عرضياته، حيث إنه يملك أعلى دقة عرضيات في الدوري بنسبة 42% من 65 عرضية، على الجانب الآخر يأتي الظهير الأيسر محمود خميس، وهو ثاني أكثر المدافعين، بعدد العرضيات بمجموع 109 عرضيات منها 28% ناجحة، كما أنه أكثر المدافعين استعادةً للكرة في ملعب الخصم بـ30 مرة.

قلوب الدفاع من «الفخر»

وفي مركز قلب الدفاع نجد ثنائية الجزيرة بين ميلوش وخليفة الحمادي هي الأبرز، حيث لا يخفى على أحد تأثير ميلوش في تحقيق الجزيرة للّقب بأهدافه الحاسمة، وسجل ميلوش 6 أهداف في الدوري من 6 ضربات حرة، وهو أعلى رقم في موسم واحد بعصر الاحتراف، كما أنه أعلى المدافعين تمريراً في الدوري بـ1592، ويأتي خلفه مباشرة خليفة الحمادي بـ1591 تمريرة ودقة تمريراتهم فوق 90%، ويعد خليفة أكثر المدافعين كسباً للالتحامات في الدوري بـ200 التحام ناجح.

الظنحاني «فهد الشباك»

وعلى مستوى حراسة المرمى فإنّ المنافسة كبيرة جداً بين فهد الظنحاني وعلي خصيف، إلّا أنّ فهد خاض جميع المباريات في الدوري بـ26 مباراة واستقبل 22 هدفاً فقط وخرج في 11 مباراة بشباك نظيفة، بينما خاض خصيف 23 مباراة واستقبل 26 هدفاً و10 شباك نظيفة. وعلى صعيد التصديات يتفوق فهد بنسبة 79% من 85 تسديدة، أما خصيف فنسبة تصدياته 78% من 90 تسديدة.

تشكيلة الموسم

علي مبخوت

جواو بيدرو

فابيو ليما

ريان مينديز

إيجور كورونادو

عبدالله رمضان

عبدالعزيز هيكل

خليفة الحمادي

ميلوش كوسانوفيتش

محمود خميس

فهد الظنحاني