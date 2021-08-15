إسدال الستار على النشاط الصيفي لـ «دبي لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

أسدل نادي دبي لأصحاب الهمم الستار على النسخة الخامسة للنشاط الصيفي الافتراضي، الذي أقيم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، بمشاركة 200 رياضي في الفئات المختلفة عبر 7 منصات، من خلال 74 فعالية رياضية وثقافية واجتماعية وترفيهية إضافة إلى العديد من الورش.

واشتمل اليوم الختامي على عرض من الفعاليات المختلفة للنشاط الصيفي الذي استمر لمدة 21 يوماً، وكلمة ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ووجهت اللجنة المنظمة الشكر إلى شركاء نجاح الدورة الخامسة والمتطوعين وجميع المشاركين من «أصحاب الهمم».

من ناحيته، أعرب ثاني جمعة بالرقاد عن سعادته بالنجاح الذي حققته النسخة الخامسة، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة هذا النشاط ليس شغل أوقات فراغ «أصحاب الهمم» فقط في العطلة الصيفية، وإنما استثمار طاقات هؤلاء الشباب للمستقبل من خلال النظم الحديثة والتواصل الاجتماعي الجديد الذي سيكون نهجاً في السنوات المقبلة. ومضى بالرقاد في حديثه قائلاً: حاولنا من خلال الفعاليات المختلفة التي تم تنظيمها في الدورة الخامسة تعزيز قدرات «أصحاب الهمم» الإلكترونية لأهمية الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، حيث نسعى لتجهيز هؤلاء الشباب للمستقبل الذي يستحوذ على قدر من الأهمية.

وأشار ثاني إلى أن النشاط الصيفي الافتراضي فجر طاقات «أصحاب الهمم» محققين العديد من المكاسب، متطلعاً إلى استمرار مثل الفعاليات في الدورات المقبلة لتحقيق الأهداف التي ننشدها جميعاً، وخصوصاً أننا في مجتمع وبيئة واحدة نعمل من أجل نهضة الوطن، وأن نكون دائماً الرقم واحد.

ووجه ثاني الشكر إلى شركاء النجاح والمتطوعين و«أصحاب الهمم» الذين شاركوا في النشاط الصيفي، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي سيكون معهم دائماً على طريق التحدي والإنجازات.