فيرنانديز يغيب أسبوعين عن خورفكان



فيصل النقبي (خورفكان)

أصبح في حكم المؤكد غياب المهاجم الإسباني لويس فيرنانديز عن خورفكان في الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، على خلفية الإصابة التي تعرض لها في «القدم»، وتمنعه من المشاركة لمدة أسبوعين على الأقل.

ويأتي غياب المهاجم في مواجهة العين ضمن الجولة الأولى، رغم المحاولات المكثفة من الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب الذي انضم إلى الفريق بدلاً من البرازيلي رامون لوبيز.

ويستعين المدرب البرازيلي كايو زاناردي بالمهاجم المواطن محمد خلفان، وربما أحد المهاجمين من فئة المقيمين للقاء العين في افتتاحية الدوري.