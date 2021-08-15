52 مباراة تجهز الأندية لـ «دوري أدنوك»



منير رحومة (دبي)

نشطت أندية دوري المحترفين بكثافة، خلال التحضيرات الصيفية استعداداً للموسم الجديد، وخاضت سلسلة من المباريات الودية، خلال الجزء الثاني من المعسكرات، بهدف تحقيق الاستفادة الفنية، قبل ضربة بداية «دوري أدنوك» يوم الخميس المقبل.

ولعبت أنديتنا 52 مباراة ودية حتى الآن، سواء مع فرق محلية أو خارجية، وتفاوت العدد من نادٍ إلى آخر، حسب خطة العمل التي وضعتها الأجهزة الفنية.

وكان العين الأكثر نشاطاً بخوض 6 تجارب، يليه النصر والشارقة بخمس وديات لكل منهما، بينما خاضت 6 فرق 4 مباريات ودية، وفضل عدد آخر الاكتفاء بتجربتين فقط قبل انطلاقة المسابقة.

ويذكر أن تحضيرات الأندية شهدت إقامة معسكرات خارجية لكل من العين والوحدة والنصر وعجمان، مقابل اختيار 10 فرق إقامة معسكرات داخلية، بسبب ظروف السفر خلال جائحة كورونا.

ويتوقع أن تسهم المباريات الودية والتحضيرات خلال المعسكرات الصيفية، في الارتقاء بجاهزية اللاعبين، والوصول إلى أفضل درجات الاستعداد لافتتاح الدوري، من أجل بلوغ نتائج إيجابية خلال ضربة البداية، تجعل الفرق في أجواء إيجابية لمواصلة السباق بمعنويات عالية.

التجارب الصيفية

العين: 6

النصر: 5

الشارقة: 5

شباب الأهلي: 4

الوحدة: 4

الوصل: 4

بني ياس: 4

خورفكان: 4

الإمارات: 4

الظفرة: 3

عجمان: 3

اتحاد كلباء: 2

الجزيرة: 2

العروبة: 2