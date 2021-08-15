إيدرلسون «مدافع هداف» في «وديات الإمبراطور»

مراد المصري (دبي)

اختتم الوصل تحضيراته للموسم الجديد، بالفوز على الحد البحريني 3-1، في البطولة الودية التي أقامها الوحدة في أبوظبي، ليكمل الفريق سلسلة من 5 مباريات، منها أربعة لقاءات أمام فرق أولى، ومباراة يمكن وصفها بـ «حصة تدريبية» أمام رديف النادي.

ولعل اللافت في المباريات الودية للوصل، أن المدافع إيدرلسون الوافد الجديد هذا الموسم مثل حال بقية الأجانب، فرض نفسه هدافاً بتسجيله 3 أهداف، تؤكد أنه يجيد التمركز في الكرات الثابتة، إلى جانب قدرته على القيام بأدوار متعددة، من خلال الاستعانة به في الوسط حال دعت الحاجة إلى ذلك.

وتوزعت بقية أهداف «الإمبراطور»، بين لويز هنريكي وفارس خليل وميشيل أراوخو وويليام بوتكير وحمد البلوشي، علماً أن المدرب أودير هيلمان سعى لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال المباريات، فيما لم يظهر فابيو ليما بحكم عودته من إجازة إضافية بعد التواجد في المنتخب، إلى جانب تعرضه لإصابة طفيفة أجبرته على استكمال البرنامج التحضيري، وسط توقعات أن يكون ظهوره الأول بداية من لقاء بني ياس في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، أو الجولة الثانية بأقصى تقدير بالنظر لجاهزيته البدنية بنسبة عالية.