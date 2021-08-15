«مواليد الدولة» يزينون قوائم الأندية في «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (دبي)

زين 5 من اللاعبين فئة «مواليد الدولة»، قوائم الفريق الأول لأندية «دوري أدنوك للمحترفين» قبل أيام على ضربة البداية، بإقامة مباريات الجولة الأولى يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث يلتقي في اليوم الأول العروبة مع الوحدة، الإمارات مع شباب الأهلي، عجمان مع النصر، فيما يلعب في اليوم التالي، الجزيرة مع الظفرة، خورفكان مع العين، الشارقة مع اتحاد كلباء، بني ياس مع الوصل.

وضمت قائمة «مواليد الدولة» ضمن «الفريق الأول» لأندية المحترفين في «دوري أدنوك» قبل انطلاقة الموسم الحالي، الخماسي أحمد شحدة أبو ناموس «بني ياس»، وليد الحمادي «الوصل»، سعيد عبيد «العروبة»، أحمد جمال «العين»، أحمد لطفي «اتحاد كلباء».

وتدخل تجربة اللاعبين «مواليد الدولة» بجانب المقيمين في مسابقات المحترفين، موسمها الرابع على التوالي مع انطلاقة الموسم الحالي 2021- 2022 ضمن الفئات التي تشمل «أبناء المواطنات وحملة الجوازات، المواليد، بجانب المقيمين»، وتنص اللوائح على أن تتضمن قوائم «الفريق الأول» للأندية 6 لاعبين كحد أقصى من فئتي مواليد الدولة والمقيمين بواقع 3 لاعبين لكل فئة.

ورفعت تعديلات رابطة المحترفين على لائحة «دوري أدنوك للمحترفين» قبل انطلاقة الموسم الحالي عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من فئة الأجانب ومواليد الدولة والمقيمين، وقضى التعديل المستحدث برفع عدد اللاعبين المسجلين في الفئات ضمن قائمة المباراة ليكون «7» بدلاً من 6 كما كان مطبقاً في الموسم الماضي.

ويبرز في قائمة «مواليد الدولة» ضمن الفريق الأول لأندية «دوري أدنوك للمحترفين»، أحمد شحدة «أبوناموس» مهاجم بني ياس، وصاحب المشاركات المستمرة مع فريقه في الدوري خلال المواسم الثلاثة الماضية، وشارك أبو ناموس بصورة شبه مستمرة ضمن قائمة «السماوي» في الموسم الماضي، بمعدل 1051 دقيقة في 25 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف ليرفع رصيده الإجمالي في الدوري إلى 7 أهداف.

ويعد وليد الحمادي مهاجم الوصل، اللاعب الأكثر مشاركة في المسابقات المحلية ضمن فئة المواليد المقيدين في الفريق الأول خلال الموسم الحالي، ويستعد الحمادي لخوض الموسم التاسع على التوالي في المسابقات المحلية، بعدما دشن مشواره في 2011- 2012 ضمن دوري الأشبال مع ناديه السابق الظفرة، قبل انتقاله إلى الوصل في 2018- 2019، حيث خاض مع الأخير 8 مباريات في دوري المحترفين، خلال ثلاثة مواسم، بمعدل 292 دقيقة سجل خلالها هدفاً وحيداً.

ولا يختلف الموسم الحالي كثيراً، من حيث عدد المواسم المحلية، لمدافع العين أحمد جمال، والذي يتأهب لخوض موسمه الثامن، بعدما تدرج في فرق المراحل السنية بأكاديمية «الزعيم» من فئة الأشبال «14 عاما» موسم 2014- 2015، وصولاً إلى فريق 21 في الموسم الماضي 2020- 2021، والفريق الأول في الموسم الحالي، وشارك جمال بديلاً في ثلاث مباريات مع العين في الدوري، خلال الموسم الماضي أمام الوصل 2-1، والنصر 2-1، وحتا 1-0.

بدوره، أسهم سعيد عبيد لاعب وسط العروبة في تأهل فريقه التاريخي إلى دوري المحترفين للمرة الأولى، بعد خوضه 21 مباراة مع الفريق الأول، في الموسم الماضي بدوري الأولى وكأس رئيس الدولة، وكان سعيد عبيد انتقل الموسم الماضي إلى العروبة قادماً من الحمرية والذي شارك معه في دوري الأولى موسم 2019- 2020.

في المقابل، خاض أحمد لطفي مدافع اتحاد كلباء الحالي 3 مباريات في دوري الأولى، خلال الموسم الماضي مع مصفوت، قبل انتقاله إلى «النمور» في الانتقالات الصيفية، تأهباً لمشاركته الأولى في «دوري أدنوك للمحترفين».

قائمة «المواليد» في الفريق الأول

وليد الحمادي

النادي: الوصل

العمر: 21

المركز: مهاجم

المواسم «محلياً»: 8

أحمد جمال



النادي: العين

العمر: 21

المركز: مدافع

المواسم «محلياً»: 7



أحمد شحدة أبوناموس

النادي: بني ياس

العمر: 21

المركز: مهاجم

المواسم محلياً: 6

سعيد عبيد

النادي: العروبة

العمر: 29

المركز: وسط

المواسم محلياً: 2



أحمد لطفي

النادي: اتحاد كلباء

العمر: 27

المركز: مدافع

المواسم محلياً: 1