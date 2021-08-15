عودة ليما وسالمين وخلفان تعزز «القوة الضاربة» لـ «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

يواصل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بقيادة الهولندي فان مارفيك، عمله وتجهيزاته بالصورة المثالية، عقب معسكر «الأبيض» من 6 إلى 13 أغسطس الجاري في صربيا، وشهد التركيز على تطوير الجوانب التكتيكية والفنية والخططية، إلى جانب الاهتمام بالنواحي البدنية، إلا أن الجهاز الفني لم يوقف عمله واجتماعاته، سواء للوقوف على آخر مستجدات تحضيرات المنتخبات التي يواجهها «الأبيض» في مشواره بتصفيات المرحلة الثالثة والحاسمة، المؤهلة إلى «مونديال 2022»، والتي تنطلق رسمياً في سبتمبر المقبل.

ويلتقي منتخبنا مع لبنان يوم 2 سبتمبر، على أن يغادر بعدها إلى الأردن لمواجهة سوريا في عمان يوم 7 من الشهر نفسه، وهو ما يعني ضرورة تجهيز جميع العناصر، بجانب الوقوف على كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمنافسين في المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جانب الإمارات وسوريا ولبنان، كلاً من العراق وإيران وكوريا الجنوبية.

ويحتاج المنتخب إلى اللعب على النتائج الإيجابية، خصوصاً في مرحلة ذهاب التصفيات، لزيادة حظوظ مواصلة المشوار بثقة كبيرة إلى خطف بطاقة التأهل، وتحقيق حلم طال انتظاره، كما يتوقع أن يراقب الجهاز انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين بالجولتين الأولى والثانية، قبل الاستقرار على القوام الرئيسي لقائمة «الأبيض» في التصفيات، وتمثل عودة فابيو ليما وعلي سالمين، بالإضافة إلى خلفان مبارك، تعزيز القوة الهجومية الضاربة، حيث غاب «الثلاثي» بداعي الإصابة عن معسكر صربيا.

ولم يترك الجهاز الفني معسكرات وتجمعات أغلب منتخبات المجموعة سواء العراق الذي دخل تجمعاً في إسبانيا، أو لبنان الذي دخل معسكراً داخلياً، قبل السفر إلى تركيا مؤخراً، حيث يلعب منتخب «الأرز» تجربتين، الأولى أمام أنطاليا سبور تحت 19 عاماً مساء غد «الاثنين»، بينما يواجه فريقاً قطرياً مساء الأربعاء المقبل.

فيما يواصل لبنان تجمعه في تركيا قبل السفر إلى دبي، لاستئناف معسكره الإعدادي حتى مواجهة «الأبيض» 2 سبتمبر المقبل، ويخضع الجهاز الفني تجارب «الأرز» للمتابعة، حيث كلف أحد أفراد الجهاز المعاون بمتابعة تحضيرات لبنان وسوريا، خاصة التجارب الودية، حتى يكون المنتخب على أهبة الاستعداد لانطلاق مشوار التصفيات الذي يتوقع أن يشهد معارك كروية تكون بدايتها في سبتمبر المقبل.

وعلى الجانب الآخر، يلتقي سوريا في تجربتين أمام أوغندا في معسكره بالعاصمة الأردنية عمان يومي 23 و26 أغسطس، على أن يغادر إلى طهران لمواجهة إيران في افتتاح مشواره بالتصفيات قبل العودة إلى عمان لمواجهة «الأبيض» 7 سبتمبر المقبل.