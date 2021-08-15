«القائد الجديد».. هل يخرس الألسنة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يتوقف الحديث عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في «كتالونيا»، إذ يتردد اسمه على كل الألسنة، بوصفه القائد والملهم الذي فقده برشلونة في «لمح البصر»، ولكن الحياة لن تتوقف في «الكامب نو»، ولا بد من البحث عن قائد جديد في هجوم «البارسا»، يعوض رحيل هذا النجم الفذ، إلى باريس سان جيرمان، بشرط أن يكون قادراً على إقناع جماهير «البلاوجرانا» بقدرته على القيام بدور «البرغوث».

شخص واحد فقط، هو رونالد كومان يرى بعينه الخبيرة، أن الفرنسي أنطوان جريزمان يمكنه القيام بهذا الدور في هجوم «البارسا»، وبالفعل دعاه خلال مؤتمره الصحفي قبل أولى مباريات برشلونة في افتتاح الدوري الإسباني «الليجا» ضد ريال سوسيداد، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في الفريق، وأن يقاتل من أجل إثبات قدرته على القيام بدور ميسي.

وقال كومان: أتفهم جيداً ما فعله ميسي للنادي، وثقله في غاية الأهمية لأي فريق، وكونه كان لاعباً مهماً جداً في تاريخ النادي، ولكنه استدرك قائلاً: لا ينبغي أن نعيش في الماضي، ميسي هو الماضي ولا يجب أن نعيش فيه، وإنما علينا العمل بقوة من أجل بلوغ أهدافنا المرجوة.

ويأمل برشلونة، الذي حل ثالثاً في ترتيب «الليجا» في الموسم الماضي، بعد أتليتكو مدريد وريال مدريد على التوالي، أن ينهي هذه السيطرة المدريدية التي استمرت عامين، وإذا كانت المهمة تبدو صعبة ومعقدة على حد قول موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، فإن كومان يثق تماماً في لاعبيه وما يملكونه من خبرات ومهارات تعوض غياب ميسي، ويضع في المقدمة أنطوان جريزمان ليكون خليفة «البرغوث»، رغم أن هذا اللاعب تحديداً كان مطالباً بالرحيل من إدارة النادي وجماهيره، حتى يفسح المجال لعودة ميسي، بل أن كثيرين من محبي «البارسا» وحملة الأسهم في النادي يتهمونه بأنه أحد أسباب رحيل نجمهم المفضل.

وها هي الفرصة تأتي إلى جريزمان على طبق من ذهب، لكي يخرس الألسنة التي هاجمته، ولم يتردد كومان في دفعه بقوة في هذا الاتجاه، إذ قال في مؤتمره الصحفي: أحب العمل مع جريزمان لأنه لديه روح الفريق ويساعد زملاءه، إنه لاعب يستحق أن يتقدم خطوة إلى الأمام، وأن يكون أكثر فاعلية في لعبه، وسوف أمنحه دوراً أكثر أهمية مع الفريق، وربما يشغل مركز «ليو»، ما يمنحه المزيد من الحرية في الملعب وقد تكون تلك ميزة جديدة له.

وهكذا أصبح جريزمان محط أنظار الجميع، ورغم وصول ممفيس ديباي وسيرجيو أجويرو، ووجود أنسو فاتي وعثمان ديمبلي وبرايثويت، فإن النجم الفرنسي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، سيكون القائد الجديد لـ «البارسا»، هذا ما يأمله كومان، ما لم ينجح برشلونة في ضم «نجم سوبر» قبل 31 أغسطس الجاري موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.