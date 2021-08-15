رحيل ميسي يفتح الطريق أمام حلم بنزيمة!

عمرو عبيد (القاهرة)

لم يسبق للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة تسجيل «ثنائية»، في أية مباراة افتتاحية، خلال منافسات «الليجا» مع ريال مدريد، منذ انتقاله إليه في موسم 2009-2010، لكنه حقق ذلك الآن في موسمه الـ13 مع «الملكي»، في طريقه لمطاردة أول «حذاء ذهبي» له في إسبانيا، وتصدّر بنزيمة قائمة هدافي «الليجا» مبكراً بعد هدفيه في شباك ألافيس، ويأمل مهاجم «الديوك» مواصلة انطلاقته الرائعة حتى النهاية، ليهرب من شبح الأسطوري ميسي، الذي أجبره على البقاء «وصيفاً» في سباق «الحذاء الذهبي» خلال آخر 3 مواسم.

رحيل ميسي إلى باريس يفتح الطريق أمام بنزيمة، لتحقيق حلمه بالحصول على لقب هداف «الليجا» للمرة الأولى في تاريخه، بعدما استعصى عليه بسبب سيطرة «ليو» عليه 8 مرات، مقابل 3 لزميله السابق رونالدو، وظهور نادر وحيد لسواريز، وحلّ بنزيمة وصيفاً لميسي في قائمة هدافي «الليجا» عام 2019 بفارق 15 هدفاً، لكنه اقترب منه كثيراً في العام التالي، بتسجيل 21 هدفاً مقابل 25 لـ «البرغوث»، الذي عاد ليوسع الفارق مع الفرنسي إلى 7 أهداف في الموسم الماضي.

وربما يحمل لويس سواريز، بطل «الليجا» في الموسم الماضي، التهديد الأكبر لحلم بنزيمة، حيث بقى نجم «الروخي بلانكوس» ضمن «الأربعة الكبار» دائماً في قائمة الهدافين، وكذلك الإسباني جيرارد مورينو هداف فياريال، لكن ملامح البداية ستتضح بعد نهاية مباريات الجولة الأولى، وسبق لبنزيمة التساوي مع الأوروجواياني في تسجيل 21 هدفاً في «الليجا»، خلال موسم 2018-2019، ثم ابتعد عنه بفارق 5 أهداف في النسخة التالية، وكذلك تفوق عليه في بطولة العام الماضي، بإحراز 23 هدفاً مقابل 21 لهداف أتلتيكو مدريد، أما مورينو، فلم يسجل سوى 8 أهداف فقط في موسمه الأول مع «الغواصات الصفراء»، بفارق 13 هدفاً لمصلحة نجم «الملكي»، الذي سجل 21 هدفاً في نسخة 2019-2020، مقابل 18 لهداف فياريال، قبل أن يتساويا في إحراز 23 هدفاً خلال الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن أهداف بنزيمة في الدوري الإسباني لم تقل أبداً عن 20 هدفاً في كل موسم منذ نسخة 2018-2019، لكن غزارة أهداف «الساحر الأرجنتيني» لم تمنحه الفرصة أبداً ليحصل على جائزة الهداف، خلال تلك السنوات الـ3 السابقة، وتجاوز هداف «الميرنجي» حاجز الـ20 هدفاً مرتين فقط، خلال أول 9 مواسم له في «الليجا»، وبالتأكيد كان توهج «الدون» الأسطوري سبباً في ذلك، حيث هز الشباك 21 مرة في نسخة 2011-2012 ثم 24 في بطولة 2015-2016، بينما سجّل معدله الأسوأ بخمسة أهداف فقط في موسم 2017-2018.