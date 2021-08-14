دورتموند.. «راية التحدي»



برلين (د ب أ)

وجه بوروسيا دورتموند إنذاراً شديد اللهجة لجميع منافسيه في الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم، واكتسح ضيفه انتراخت فرانكفورت 5-2 اليوم «السبت» في المرحلة الأولى من «البوندسليجا».

كما لقن فريق شتوتجارت درساً قاسياً لضيفه جرويتر فورت وفاز عليه 5 -1، وفي مباريات أخرى اكتسح هوفنهايم مضيفه أوجسبورج 4- صفر وفاز فولفسبورج على ضيفه بوخوم 1 - صفر وتعادل يونيون برلين مع باير ليفركوزن 1-1 وأرمينيا بيلفيلد مع فرايبورج سلبيا.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، واصل المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند توهجه وسجل هدفين لدورتموند.

وتقدم القائد ماركو ريوس بهدف لدورتموند في الدقيقة 23 لكن بعد أربع دقائق فقط أدرك فرانكفورت التعادل بهدف عكسي سجله فيليكس باسلاك بالخطأ في مرماه.

وأضاف ثورجان هازارد الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 32 ثم أحرز هالاند الهدفين الثالث والخامس في الدقيقتين 34 و70 وتكفل جيوفاني ريينا بالهدف الرابع في الدقيقة 58

وسجل ينس بيتر هاوجي الهدف الثاني لدورتموند قبل ثلاث دقائق من النهاية.