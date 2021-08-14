ليلة «الفرعون صلاح» في «البريميرليج»

لندن (د ب أ)

سجل المصري محمد صلاح هدفاً وصنع آخرين ليقود فريقه ليفربول للفوز على نوريتش سيتي 3-صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم «السبت» في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضاً هذه الجولة، فوز تشيلسي على كريستال بالاس 3- صفر، ومانشستر يونايتد على ليدز يونايتد 5-1 وبرايتون على بيرنلي 2-1، وإيفرتون على ساوثهامبتون 3- 1، وليستر سيتي على وولفرهامبتون 1- صفر، وواتفورد على أستون فيلا 3 -2.

وصنع صلاح الهدف الأول الذي سجله ديوجو جوتا في الدقيقة 26، ثم صنع الهدف الثاني لروبرتو فيرمينو في الدقيقة 65 قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما فرض فريق نوريتش سيتي سيطرته على مجريات اللعب، وبادر بشن هجمات على مرمى ليفربول الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم للحفاظ على نظافة شباكهم، ولكن نوريتش فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس أليسون بيكر.

ولم تستمر سيطرة نوريتش سيتي لأكثر من العشر دقائق الأولى، حيث تمكن ليفربول بعدها من فرض سيطرته على مجريات اللقاء وتراجع نوريتش لوسط ملعبه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وكاد ليفربول أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 11 عندما مرر نابي كيتا الكرة إلى داخل منطقة جزاء نوريتش ارتقى إليها ديوجو جوتا وقابلها بضربة رأس متقنة حولها الحارس تيم كرول بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وكاد محمد صلاح أن يفتتح التسجيل لفريق ليفربول في الدقيقة 18 عندما استلم تمريرة من ترينت ألكسندر أرنولد داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية لكن الحارس كرول تصدى لها.

وجاءت أخطر محاولات نوريتش سيتي في الدقيقة 20 عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي ليفربول إلى تيمو بوكي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تصدى لها بيكر ببراعة.

وشهدت الدقيقة 26 تسجيل فريق ليفربول لهدف التقدم عندما مرر ترينت ألكسندر أرنولد الكرة من الناحية اليمنى ليلمسها صلاح على حدود منطقة الجزاء حيث تهيأت الكرة إلى ديوجو جوتا الذي قابلها بتسديدة أرضية قوية إلى داخل المرمى.

وكاد ليفربول أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33 عندما لعبت ركلة ركنية أبعدها الدفاع لتصل إلى صلاح على حدود منطقة الجزاء ليسددها حيث اصطدمت بأحد مدافعي نوريتش وارتدت إلى جويل ماتيب الذي سددها باتجاه المرمى لكن بيير لي ميلو، مدافع نوريتش، أبعدها من أمام المرمى إلى ركلة ركنية لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول من دون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف ليفربول من محاولاته الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، فيما اعتمد نوريتش سيتي على تضييق المساحات وشن الهجمات وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وأسفرت هجمات ليفربول عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65 عندما سدد ساديو ماني كرة قوية اصطدمت بأحد مدافعي نوريتس سيتي ووصلت إلى صلاح داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليمررها إلى روبرتو فيرمينو الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى.

بعد الهدف، تخلى نوريتش عن حذره الدفاعي وبادل فريق ليفربول للهجمات في محاولة لتقليص الفارق، في الوقت نفسه اعتمد ليفربول على شن الهجمات مستغلاً المساحات التي ظهرت في دفاع نوريتش.

وفي الدقيقة 74 سجل صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء نوريتش أبعدها مدافعي نوريتش لتتهيأ أمام صلاح على حدود منطقة الجزاء حيث استلمها وسدد كرة صاروخية عانقت الشباك.

وكاد نوريتش أن يسجل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 84 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن لمسها جرانت هانلي برأسه لتصل إلى آدم ايداه داخل منطقة الست ياردات حيث سددها لكن بيكر تصدى لها لتحدث حالة من الارتباك داخل منطقة الست ياردات قبل أن يتمكن لاعبو ليفربول من إبعاد الكرة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب بعد الهدف الثالث حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز ليفربول على نوريتش سيتي 3 - صفر.