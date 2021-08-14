الاتحادان الآسيوي والسعودي للدراجات يوقعان اتفاقية تعاون بـ 4 أهداف

دبي (الاتحاد)

وقع الاتحادان الآسيوي والسعودي للدراجات الهوائية اتفاقية تعاون من أجل تعزيز العلاقات وتطوير اللعبة في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد القاري بشكل عامّ، وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بين أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية وعبدالله بن علي الوثلان رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبر تطبيق «زووم»، بحضور الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي، وأسماء بنت جاسر الجاسر نائب رئيس الاتحاد السعودي، ونورة حسن الجسمي رئيسة اللجنة النسائية رئيسة لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي.

وترتكز الاتفاقية على تحقيق 4 أهداف، أولها تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال ممارسة كافة أنواع الرياضات المرتبطة بمجال الدراجات الهوائية، من خلال دعم ومساندة كل طرف للآخر، وثانياً تشجيع ونشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية بين أفراد المجتمع بشكل عام، وثالثاً إعداد رياضيين محترفين لديهم القدرات البدنية والذهنية والأداء التكتيكي لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وإشراكهم في التمارين الروتينية والمعسكرات الداخلية والخارجية وفي البطولات المحلية والدولية، ورابعاً إعداد وتأهيل حكام من منتسبي الطرفين لإدارة البطولات المحلية والدولية.

وأكد الشعفار أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد الآسيوي للدراجات والاتحادات الأهلية في القارة بهدف الارتقاء باللعبة وتعزيز مكانتها العالمية، مشيراً إلى أن الاتحاد السعودي يعدّ نموذجاً ناجحاً ومثالاً يحتذى به في العمل الكبير الذي يبذله لتطوير رياضة الدراجات في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة.

وأضاف: «تعكس الاتفاقية صورة مشرفة ونموذجاً مميزاً على التعاون بين الاتحادين بهدف توطيد أواصر العلاقات لما يخدم رياضة الدراجات ويحقق الأهداف الاستراتيجية، طموحاتنا كبيرة وبلا حدود في تحقيق المزيد من التطور لمسيرة الدراجة الآسيوية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال خطط وبرامج ميدانية متطورة وتطبيقها باحترافية وبأحدث الطرق العالمية، ولتحقيق ذلك سيكون لدينا الخطط الكفيلة لتوفير الإمكانات التي تدعم مسيرتنا».

من جهته أثنى عبد الله الوثلان رئيس الاتحاد السعودي للدراجات على الجهود الذي يبذلها أسامة الشعفار في تطوير اللعبة على الصعيد القاري، مؤكداً أن الاتفاقية جاءت لتعزز العمل المشترك بين الاتحادين الآسيوي والسعودي لما يخدم رياضة الدراجات الهوائية، ويعزز مكانتها على الساحة العالمية، وأضاف: نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية من أجل تطوير اللعبة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتبادل الخبرات والارتقاء باللعبة وزيادة عدد ممارسيها وتأهيل الحكام والارتقاء برياضة الدرجات النسائية وتطويرها، وسنبذل كل جهودنا لتحقيق كافة الأهداف المشتركة.