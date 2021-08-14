شتوتجارت ينطلق بـ «السرعة الخامسة»

برلين (أ ف ب)

افتتح شتوتجارت مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم على ملعبه «مرسيدس بنز أرينا»، بفوزٍ كاسحٍ على حساب الوافد الجديد إلى دوري الأضواء جرويتر فورث بنتيجة 5-1.

وتُعد هذه البداية إيجابية للفريق العريق في الكرة الألمانية وصاحب خمسة ألقاب في «البوندسليجا»، كان آخرها في موسم 2006-2007، بقيادة المهاجم الدولي الألماني السابق ماريو جوميز، حيث أكدّ سعيه لتحقيق نتيجة أفضل من حلوله تاسعاً في الموسم الماضي.

سجّل أهداف شتوتجارت كل من الياباني واتارو إيندو (30)، فيليب كليمينت (36)، مارك أوليفر كيمبف (55 و76) والمهاجم المغربي الأصل حمادي الغديوي (61)، فيما سجّل الهدف اليتيم للفريق الخاسر جايمي لويلينج (90).

وفي مباريات أخرى، اكتفى باير ليفركوزن بالتعادل أمام مضيفه أونيون برلين 1-1،

وافتتح صاحب الأرض التسجيل بفضل النيجيري تايوو أيونيي بعد 7 دقائق من صافرة البداية، وعادل للضيف الفرنسي موسى ديابي (12).

وفاز هوفنهايم برباعية نظيفة على أوجسبورج، وفولفسبورج على بوخوم 1-صفر في مباراة شهدت طرد لاعب الأخير روبيرت تيشي في الدقيقة الرابعة، وتعادل أرمينيا بيليفيلد مع ضيفه فرايبورج من دون أهداف.

وافتتحت منافسات هذه المرحلة الجمعة بتعادل بطل الدوري في المواسم التسعة الماضية بايرن ميونيخ خارج ملعبه مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1-1.

ولعب النادي البافاري مباراته الرسمية الأولى بإشراف مدربه الجديد يوليان ناجلسمان الذي خلف هانزي فليك المنتقل لتدريب «المانشافت».

وسمحت رابطة الدوري الألماني بعودة الجماهير إلى الملاعب، لكن بنسبة 50 في المئة من سعة الملعب، وذلك بعد غياب الجماهير بسبب جائحة «كوفيد-19» الموسم الماضي.