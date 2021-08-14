الاتحاد وبريجوفيتش «الانفصال بالتراضي»

الرياض (د ب أ)

توصل نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الفريق، يقضي بفسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة «الرياضية أونلاين»، فإن فسخ التعاقد سيكون وفق جدولة وافق عليها الطرفان لما تبقى من مستحقاته السابقة والقادمة.

ومن المتوقع أن ينضم بريجوفيتش بعد فسخ عقده إلى النجم الأحمر الصربي أو باوك اليوناني، حيث يُفاوض الناديين حالياً.

وانضم بريجوفيتش للاتحاد في يناير 2019 ووقع عقداً يمتد لأربع سنوات ونصف السنة، وقد لعب مع الفريق 56 مباراة لم يُسجل خلالها سوى 21 هدفاً وصنع 6 أهداف.

ولم يُسجل اللاعب خلال الموسم الماضي في الدوري السعودي سوى 7 أهداف، وكان أحد أبرز نقاط ضعف الفريق؛ ولذا تسعى الإدارة لاستبداله بمهاجم آخر.

ويعتبر الاتحاد السعودي هو أقل الفرق في الدوري السعودي إبراماً للصفقات خلال الصيف الحالي، حيث نجح في إتمام التعاقد مع لاعبين اثنين فقط، وما زال يبحث عن المزيد من التدعيمات، خاصة في مركز المهاجم الصريح، الذي يعانيه منذ الموسم الماضي.

وتعاقد الاتحاد مع البرازيلي إيجور كورنادو، قادماً من صفوف فريق الشارقة الإماراتي، والحارس أسامة المرمش، نجم المنتخب السعودي للشباب ولاعب فريق التعاون السابق، بعقد يمتد حتى عام 2025.