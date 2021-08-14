«الصقور» يقدم السكتيوي ولاعبيه الجدد



رأس الخيمة (الاتحاد)

قدم نادي الإمارات مدربه الجديد المغربي طارق السكتيوي، ولاعبيه الجدد خلال مؤتمر صحفي، بحضور يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة‪ .

‪ وأكد البطران أن «الصقور» ستحلق مجدداً في أجواء جميلة وحماسية ورغبة من كل اللاعبين والجهاز الفني والإداري على تحقيق إنجاز للنادي، مشيراً إلى أنه من الرائع أن يحتفي الإمارات بنجومه السابقين والحاليين‪ .

‪ وقال: التحدي كبير والمسؤولية على الجميع، نعيش في عالم جديد يحكمه العلم والمعرفة وقوامه قوى رياضية مدربة وفعالة، واستراتيجية نادي الإمارات الدخول إلى المنافسات دائماً لتحقيق الفوز الذي يسعد جماهيره العريضة، وكثيراً ما تتوقف هذه الاستراتيجية على مدى قدراتنا على زيادة ثقتنا بأنفسنا ومدى تعاون الجميع، ومدى توفر الأدوات التي تساعد على تحقيق الهدف

وأضاف: نأمل أن تكون التعاقدات الجديدة دعامة قوية للفريق الموسم المقبل، ونتمنى من جماهيرنا الوفية الوقفة الصادقة مع فريقهم، ومساندته ودعمه لتحقيق الانتصارات وهذا لن يتحقق إلا إذا كنا على قلب واحد، وتجمعنا روح، وهدف واحد، وكلنا ثقة بالجميع للتعاون والتكاتف لتحقيق الرؤية والهدف والإستراتيجية‪ .

وجرى خلال المؤتمر تقديم المدرب الجديد واللاعبين الأجانب يتقدمهم المدرب طارق السكتيوي، المدرب السابق لفريق نهضة بركان والذي يملك سجلاً مميزاً لاعباً في الدوري البرتغالي والتتويج بكأس البرتغال، إضافة إلى كأس السوبر المغربي مع المغرب الفاسي، وفي مجال التدريب فاز بلقب كأس العرش مع المغرب الفاسي عام 2016، وبطولة كأس الكونفيدرالية عام 2020‪ ‪

وأعلن النادي عن صفقاته الجديدة ممثلة في المغربي آدم النفاتي، صانع الألعاب القادم من مولودية وجلة المغربي، حيث بدأ مسيرته كلاعب في ليل الفرنسي، كما أعلن النادي عن التعاقد مع المغربي وليد الصبار، لاعب وسط أولمبيك آسفي المغربي، والمهاجم الأيفواري جوزيف كنادو، القادم من دي الجيش الملكي المغربي، وهو هداف الفريق في الدوري المغربي موسم 2019-2020 برصيد 14 هدفاً‪ .

‪ وعلى مستوى المواطنين أعلن الإمارات التعاقد مع أحمد محمود لاعب المنتخب الأولمبي، وسلطان السويدي، القادم من الظفرة على سبيل الإعارة، وأحمد عيسى من خورفكان، وعلى مستوى اللاعبين المقيمين أعلن الفريق تعاقده مع البرازيلي إليسون داموتا، والصربي بافييلي.

‪ وحرص نادي الإمارات على تكريم عدد من رموزه تقدمهم حسن إبراهيم رئيس مجلس إدارة النادي السابق، واللاعب المغربي نبيل الداودي، المتوج مع الفريق بلقب كأس رئيس الدولة والسوبر، وعدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين‪ .