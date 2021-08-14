بطل «تنس الأولمبياد» في سينسيناتي

برلين (د ب أ)

بدأ نجم التنس الألماني، ألكسندر زفيريف، المتوج بذهبية فردي الرجال في أولمبياد طوكيو، استعداداته للعودة إلى الملاعب من جديد، حيث يلتقي الجنوب أفريقي لويد هاريس بعد أيام في الدور الأول من بطولة سينسيناتي لتنس الأساتذة، بحسب ما أسفرت عنه قرعة البطولة.

وتوج زفيريف «24 عاماً» بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، ثم غاب عن بطولة تورونتو، للتعافي قبل العودة لخوض المنافسات.

وسيبدأ زفيريف استعداداته النهائية لبطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز» المقرر انطلاقها في 30 أغسطس الجاري في نيويورك، عبر بطولة سينسيناتي التي شهدت خروجه من الدور الأول ست مرات.

أما النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، فقد اختار مجدداً الراحة استعداداً لبطولة أميركا المفتوحة، بينما يغيب روجيه فيدرر ورافاييل نادال بسبب الإصابات.