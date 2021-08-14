مارتن.. «الانطلاقة الثالثة» في «نارية النمسا»

النمسا (رويترز)

تفوق خورخي مارتن متسابق براماك في اللفة الأخيرة وسجل زمناً قياسياً، لينتزع مركز أول المنطلقين للمرة الثانية على التوالي، في جائزة النمسا الكبرى ببطولة العالم للدراجات النارية.

وكانت اللفة الأفضل والأخيرة للمتسابق الإسباني الصاعد خلال دقيقة و22.643 ثانية ليتفوق بفارق 0.034 ثانية عن فابيو كوارتارارو متسابق ياماها ومتصدر البطولة في حلبة رد بول فيما أكمل فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي الصف الأول.

واحتل مارتن مركز أول المنطلقين في نفس الحلبة في الأسبوع الماضي، حين استضافت جائزة شتايريان الكبرى ثم حقق فوزه الأول في سباقات الفئة الأولى.

وأصبح مارتن أول المنطلقين للمرة الثالثة في تسعة سباقات، وغاب بطل الفئة الثالثة السابق عن سباقين، بعد إصابته بكسر في اليد اليمنى والكاحل في أبريل الماضي.

واحتل يوهان زاركو زميله في براماك المركز الرابع بعد تسجيل لفة قياسية في تجارب، ويليه مارك ماركيز متسابق هوندا في المركز الخامس، ثم الأسترالي جاك ميلر من دوكاتي وحامل اللقب خوان مير في المركزين السادس والسابع، وتأهل الأسطورة الإيطالي فالنتينو روسي من المركز 18.