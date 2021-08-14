تعرف على ترتيب بوجبا في «الكرات الحاسمة»

مانشستر (أ ف ب)

سجّل البرتغالي برونو فرنانديز ثلاثية «هاتريك»، ومرر الفرنسي بول بوجبا أربع تمريرات حاسمة، فحقق مانشستر يونايتد فوزاً ساحقاً على ضيفه ليدز يونايند بنتيجة 5 - 1، في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أمام 73 ألف متفرج، أكبر حشد كروي في بريطانيا منذ مارس 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، ضرب لاعباً وسط «الشياطين الحمر» بقوّة ملحقين هزيمة قاسية بليدز.

ويسعى اليونايتد بقيادة مدربه النروجي أولي جونار سولسكاير إلى إحراز لقبه الأوّل في الدوري منذ انتهاء حقبة «السير» أليكس فيرجسون في 2013.

منح فرنانديز المضيف هدف التقدم عن جدارة في الشوط الأوّل بعد تمريرة من بوجبا «30».

لكن ليدز عادل مطلع الثاني بتسديدة صاروخية للوك أيلينج «48»، وفي ظل تألق بوجبا، سارع الأخير إلى تمرير كرة حاسمة لمايسون جرينوود حسمها بتسديدة محكمة «52»، ثم ثالثة لفرنانديز بعد دقيقتين «54».

وأنجز البرتغالي الدولي الثلاثية في الدقيقة 60 بتسديدة مميزة، إثر تمريرة بعيدة جميلة من قلب الدفاع السويدي فيكتور ليندلوف، قبل أن يختم بوجبا المهرجان بتمريرة رابعة للبرازيلي فريد «68».

واللافت أن بوجبا أنجز من التمريرات الحاسمة في 90 دقيقة، أكثر من كامل موسم 2020 - 2021، عندما مرر 3 كرات في 26 مباراة، وأصبح بوجبا سابع لاعب في «البريميرليج» يمرر أربع كرات حاسمة في مباراة واحدة، والأوّل من صفوف اليونايتد.

وحلّ اليونايتد وصيفاً الموسم الماضي بفارق كبير وراء جاره مانشستر سيتي.

ورحّبت الجماهير الحمراء بالمدافع الجديد الفرنسي رافايل فاران القادم من ريال مدريد الإسباني دون أن يشارك لعدم اكتمال أوراقه، فيما شارك الجناح الدولي جايدون سانشو القادم من بوروسيا دورتموند الألماني بصفقة كبيرة، في آخر ربع ساعة.

وغاب عن اليونايتد مهاجمه الدولي ماركوس راشفورد والمخضرم الأوروجوياني إدينسون كافاني «34 عاماً».

وهذه ثاني خسارة ساحقة يتعرض لها ليدز الذي يشرف عليه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا على أرض يونايتد، بعد سقوطه 2-6 الموسم الماضي في الدوري.