«لفتة» بيكيه تنقذ «رقبة» ديباي وجارسيا!



برلين (د ب أ)

تمكن برشلونة الإسباني لكرة القدم، أخيراً، من تسجيل الصفقتين الجديدتين، ممفيس ديباي وإريك جارسيا، ضمن قائمة الفريق، وذلك بعدما وافق جيرارد بيكيه على تخفيض كبير في راتبه.

وواجه برشلونة مشاكل مالية موثقة، أدت إلى رحيل هداف الفريق التاريخي ليونيل ميسي عنه، وتركته غير قادر رسمياً على إضافة لاعبين جدد لصفوفه.

ولكن، انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان، واستعداد بيكيه للحصول على راتب مخفض مكّنا برشلونة من الوفاء بمتطلبات الحد الأقصى للرواتب الموضوعة من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وعشية المباراة الافتتاحية للفريق أمام ريال سوسيداد، أعلن برشلونة أنه سيكون بمقدور ديباي وجارسيا، بالإضافة للمهاجم راي ماناج، خوض المباريات الرسمية.

وذكر برشلونة أنه تمكن من تسجيل ممفيس ديباي، وإريك جارسيا، وراي ماناج للعب في الدوري الإسباني.

وأضاف النادي: صار هذا ممكناً بفضل التوصل لاتفاق مع جيرارد بيكيه، يحصل بمقتضاه القائد الثاني للفريق على راتب مخفض بشكل كبير.

وأضاف: «يعني هذا أن كل لاعبي الفريق الأول سيكونون موجودين أمام رونالد كومان، المدير الفني، لاختيار التشكيل الذي سيخوض مباراة الفريق الافتتاحية لهذا الموسم أمام ريال سوسيداد غداً الأحد».

وأضاف برشلونة أنه يعمل بشكل وثيق مع خوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس من أجل تكييف راتبيهما، حيث يسعى النادي إلى تخفيض مزيد من الرواتب.

ويريد اللاعبان بشكل كبير التعاون مع برشلونة، الذي استغنى عن خدمات جان كلاير توديبو وجونيور فيربو وكونردا دي لا فوينتي وماثيوس فرنانديز مع نهاية الموسم الماضي.

وأثنى رونالد كومان، خلال مؤتمر صحفي اليوم «السبت»، قبل مواجهة سوسيداد، على لاعبي برشلونة الكبار لمساعدتهم النادي خلال الفترة الصعبة الحالية.

وقال كومان: نعرف بشكل جيد الموقف المالي للنادي، وأنه يحتاج للمساعدة بكل الطرق.

وأضاف: «سلوك جيرارد، سيرجي روبرتو، وبوسكيس وألابا يجب أن يتم إبرازه، هؤلاء الذين يوجدون في الفريق منذ سنوات عدة يريدون مساعدة النادي على تحسين وضعه المالي، وحتى الآن لم يتم تسجيل سيرخيو أجويرو من قبل برشلونة، ولكن الفريق لا يتعجل تسجيله، خاصة أن اللاعب الأرجنتيني يغيب عن الفريق لمدة عشرة أيام بسبب الإصابة».

ويعتقد أنه تم بالفعل تسجيل إيمرسون رويال المنضم حديثاً للفريق، خاصة أنه عائد من فترة إعارة من ريال بيتيس.