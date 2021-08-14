فاران في «قلعة الشياطين» 4 أعوام



لندن (أ ف ب)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسمياً ضمّ قلب الدفاع الفرنسي الدولي رافايل فاران لأربع سنوات، قادماً من ريال مدريد الإسباني.

وفيما كان قدوم فاران «28 عاماً» مؤكداً منذ فترة، سيرتبط بـ «الشياطين الحمر» حتى يونيو 2025.

وتم تقديمه في ملعب «أولد ترافورد» على هامش مواجهة يونايتد ضد ليدز يونايتد في المرحلة الأولى من الدوري، والتي غاب عنها لعدم جاهزية أوراقه القانونية في الوقت المناسب، علماً بأن اليونايتد حقق فوزاً ساحقاً 5-1.

في المقابل، نزل في آخر ربع ساعة الجناح الدولي الشاب جايدون سانشو القادم من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 85 مليون يورو.

وقال فاران في بيان نشره النادي: «فرصة القدوم واللعب في البريميرليغ لم يكن بمقدوري رفضها».

ووصل فاران، القائد الثاني لمنتخب فرنسا بطل العالم 2018، إلى ريال مدريد بعمر الثامنة عشرة، وأحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الإسباني ثلاث مرات مع الفريق الملكي.

وسيلعب في اليونايتد مع مواطنيه بول بوجبا وأنتوني مارسيال، وبحسب الصحف المحلية، بلغت قيمة انتقاله 40 مليون يورو دون المكافآت.