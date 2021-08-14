مدرب كولن يكشف عن رأيه في «لقاح كورونا»



أعرب شتيفن باومجارت المدير الفني لكولن الألماني لكرة القدم عن تأييده لإعطاء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كورونا، لكنه أبدى رفضه لتطبيق التطعيم إجبارياً.

وفي تصريحات لبوابة «شبورت بوتسر» الرياضية، قال باومجارت: أنا شخصياً أنصح بأخذ التطعيم، لكنه أعرب عن رفضه للتطعيم الإجباري.

تجدر الإشارة إلى أن نادي كولن لن يسمح إلا لمن تلقوا التطعيم، والمتعافين من مرض «كوفيد- 19» بدخول ملعبه لمشاهدة مباريات الفريق اعتباراً من ثاني مبارة سيخوضها على ملعبه أمام بوخوم 28 أغسطس الجاري، حيث لن يصبح كافياً اعتباراً من هذا التاريخ تقديم شهادة سلبية لاختبار كورونا لدخول ملعب كولن.

وعن المباراة الأولى التي سيخوضها كولن تحت قيادته كمدرب جديد أمام هيرتا برلين اليوم في الدوري الألماني، قال باومجارت إنه يأمل أن ينفذ اللاعبون عقيدته التي ترى أن «اللعب الدفاعي يبدأ من الأمام».

وأوضح باومجارت: لعبي يقوم على ما يمكن أن أفوز به، فهل نضيق المساحات في الخلف من أجل أن نرد بهجمة مرتدة لاحقاً، أم نبدأ بالعمل في المقدمة تماماً، حيث يمكن معاقبة الخصم بشكل أسرع على فقدانه الكرة، وبالنسبة لي فإنا دائماً ما أنظر إلى نصف الكوب المملوء وليس الفارغ.

وتابع باومجارت قائلاً: إن ما يهمه هو عدد الأهداف التي سنحرزها، فكولن أحرز في الموسم الماضي 36 هدفاً بمعدل متوسط يبلغ 1.1 هدف فقط في كل مباراة، ووصلت بهذا المعدل في الأندية التي كنت أدربها إلى 3.2 هدف، وقد حققنا رقماً قياسياً من المعدل التهديفي مع نادي بادربورن في دوري الدرجة الثانية.



