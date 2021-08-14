شباك شمبيه تهدي «النصر» إلى «العميد» أمام «الزعيم»

معتصم عبدالله (دبي)

حافظ أحمد شمبيه حارس النصر، على نظافة شباكه في مباراة فريقه أمام ضيفه العين 1- صفر، على استاد على آل مكتوم، في الودية الأخيرة، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاقة «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي يستهله «العميد» بلقاء مضيفه عجمان يوم 19 أغسطس، فيما يلعب «الزعيم» أمام خورفكان على ملعب الأخير في اليوم التالي، ضمن الجولة الأولى.

ومثلت المواجهة أمام «الزعيم»، الودية الأولى للحارس شمبيه في حراسة العرين «الأزرق»، والأولى أيضاً للنصر، من دون أن تستقبل شباكه أي هدف، بعدما شارك الثنائي عبدالله التميمي وعادل أبوبكر خلال المباريات الودية للفريق في معسكر إسبانيا، أمام الرائد السعودي 1-2، قرطاجنة 1-1، أجيلاس 2-1، وديبورتيفو ألافيس 3-4.

ويتناوب على حراسة النصر في الموسم المرتقب 2021- 2022، على التوالي أحمد شمبيه «27 عاماً»، عبدالله التميمي «28 عاماً»، عادل أبوبكر «28 عاماً»، بجانب جمال الزعابي حارساً رابعاً «28 عاماً»، حيث يبدو من اللافت «الروح الشابة» لرباعي حراسة الفريق كونهم دون الثلاثين عاماً.

وحسم التعادل السلبي الشوط الأول لودية النصر والعين، قبل أن يسجل ريان مينديز هدف «النصر» في الدقيقة 57، مستثمراً كرة عرضية من ضياء سبع حولها داخل المرمى، وشهدت المباراة مشاركة معظم الأساسين في تشكيلة الفريقين، باستثناء اللاعبين الدوليين.

وتبادل العين والنصر على هامش المباراة الودية الدروع التذكارية، وأهدى سالم الجنيبي وماجد العويس عضوا مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، طارق الجناحي نائب رئيس شركة نادي النصر لكرة القدم، درع النادي والهدايا التذكارية.

وأعرب عضوا مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، عن بالغ تقديرهما لشركة نادي النصر على حفاوة الاستقبال الذي حظي به الفريق، من خلال استضافة تدريبات المرحلة الثالثة على ملاعب نادي النصر، ضمن المعسكر المغلق بدبي.

وديات النصر



النصر - الرائد «السعودي» 1-2

النصر - قرطاجنة «الإسباني» 1-1

النصر - أجيلاس «الإسباني» 2- 1

النصر - ديبورتيفو ألافيس 3-4

النصر - العين 1-