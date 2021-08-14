«حبيب» من «الفنون القتالية» إلى «الساحرة المستديرة»!



موسكو (رويترز)

تعاقد نادي ليجان دينامو المنافس في دوري الدرجة الثالثة الروسي لكرة القدم، مع الروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة «وزن الخفيف» الذي اعتزل منافسات الفنون القتالية في أكتوبر الماضي.

وقرر نورمحمدوف «32 عاماً» اعتزال الفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه على الأميركي جوستين جيثي في 24 أكتوبر الماضي في أول مباراة يخوضها بعد وفاة والده عبد المناب بسبب كورونا.

وفي يناير الماضي قال حبيب نورمحمدوف إنه يرغب في التحول إلى كرة القدم، وكتب عبر تويتر إنه يستعد لظهوره الأول في مباريات اللعبة الشعبية، وأنه ينتظر تلقي العروض.

وكشف ليجان دينامو عن صفقة التعاقد مع حبيب نورمحمدوف عبر موقع إنستجرام.