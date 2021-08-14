مدفيديف.. «المربع الأخير»



تورونتو (أ ف ب)

احتاج الروسي دانيال مدفيديف إلى شوطين فاصلين «تاي بريك»، لضمان فوزه على البولندي هوبرت هوركاش 2-6 و7-6 و7-6، في ربع نهائي دورة تورونتو الكندية، خامسة دورات الماسترز ألف نقطة في التنس.

وكانت المجموعة الأولى كارثية للمصنف ثانياً عالمياً، إذ ارتكب فيها نصف أخطائه المباشرة الأربعين.

لكن الروسي المصنف الأوّل في الدورة، استجمع قواه للعودة وحسم المباراة في ساعتين وربع، ليثأر من خسارته بخمس مجموعات أمام المصنف 13 في بطولة ويمبلدون الأخيرة.

وحسم مدفيديف المباراة بإرساله الساحق الـ22 في المباراة «كانت مباراة بالغة الصعوبة، كان أفضل مني في لحظات عديدة، لعب بشكل رائع، وأنا سعيد للتأهل».

ورأى وصيف نسخة 2019 أنه رفع وتيرته في المجموعة الحاسمة «تحسّن أدائي وبدأت أضغط عليه».

وفي المربّع الأخير، يلاقي مدفيديف الأميركي العملاق جون إيسنر الذي أسقط الفرنسي جايل مونفيس 7-6 و6-4 في اللقاء الثالث عشر بينهما.

وطلب الحكم محمد لحياني من الفرنسي المصنف 11 التوقف عن «الرقص»، حينما كان ينتظر إرسال خصمه في المجموعة الثانية، ما لاقى اعتراضاً من اللاعب المخضرم البالغ 34 عاماً الذي استدعى مراقب الدورة للاحتجاج على قرار الحكم.

في المقابل، حقق إيسنر، صاحب الإرسالات الساحقة، فوزه التاسع توالياً بعد تتويجه في أتلانتا الشهر الماضي.

علّق إيسنر على فوزه أمام مونفيس: «نستخرج أفضل ما لدينا على أرض الملعب، هو خصم كبير، وليس من ناحية سلبية، ونحن صديقان كبيران».

خسر الأميركي أمام مدفيديف في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين العام الماضي.

وأنهى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس سلسلة من 13 فوزاً متتالياً للنرويجي كاسبر رود البالغ 22 عاماً، بفوزه عليه 6-1 و6-4.

وبعد يوم من بلوغه الثالثة والعشرين، احتفل المصنف الثالث عالمياً بعيد ميلاد والدته جوليا، مستفيداً من يومه الجيد في أرض الملعب.

قال وصيف نسخة 2018 والمتوّج بدورتي ليون ومونتي كارلو على الأراضي الترابية: «أنا فخور بنفسي، حاولت أن أجعلها «الوالدة» فخورة بأدائي اليوم».

ويلاقي تسيتسيباس، الأميركي رايلي أوبيلكا الذي ضرب 18 إرسالاً ساحقاً، متغلباً على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت المصنف عاشراً 6-3 و7-6.

قال أوبيلكا «2.11 م و102 كلج» المصنف 32 «يعني لي الكثير بلوغ نصف النهائي (بعد روما في مايو الماضي)، كانت بدايتي بطيئة مطلع العام الماضي، وأن أكون مصنّفاً في البطولات الكبرى يُعدّ أولوية لي».

وتابع: «حققت أربعة انتصارات توالياً، جميعها أمام لاعبين مميزين، أعتقد أني ألعب على مستوى جيد الآن».

وأردف: «ستيفانوس لاعب رائع، وستكون المباراة بمثابة الاختبار أمام لاعب من الأفضل في العالم، إذا كنت ستواجه ستيفانوس فهذا يعني أن أسبوعك جيد».

من جهته، كان النرويجي رود المصنف 12 يعيش شهراً مميزاً، بعد إحرزه ثلاثة ألقاب أوروبية على التراب الشهر الماضي، وذلك بعد توديعه بطولة ويمبلدون في الدور الأول.

وكان رود، نجل اللاعب السابق كريستيان، قد خسر أمام تسيتسيباس في مدريد على التراب في مايو.

لكن اليوناني امتلك كل الأجوبة في تورونتو، حارماً النروجي من تحقيق فوزه الرقم 100 في دورات المحترفين.

وقال الفائز: «كانت نواياي واضحة منذ البداية. كمنت غريزتي بالبقاء على الخط الخلفي».

وتابع: «سعيد جداً بالمكانة التي وصلت إليها، أحياناً أفاجئ نفسي بطريقة لعبي الجيدة».

وأنهى تسيتسيباس المباراة مع 20 ضربة ناجحة و11 خطأ مباشراً في مباراة دامت 74 دقيقة.