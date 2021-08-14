«حلوة» تتصدر الترشيحات في مهرجان منصور بن زايد للخيول بإسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار سان سباستيان الإسباني، عصر الغد، سباق جائزة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية عمر ثلاث سنوات فقط، تتنافس لمسافة 2000 متر، على جائزة مالية قدرها 10 ألف يورو.

ويأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، في أوروبا.

وتتصدر «حلوة»، التي يشرف عليها، المدرب فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي الترشيحات، حيث تواجه 11 خيلاً، وينافسها على اللقب «الجاسرة» بإشراف ديديه جوليمين، وقيادة ألكساندر جافلان، و«جاسمين»، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس جي جيلبرت.

ومن أبرز المرشحين للفوز «منسيو وان»، بإشراف جي دو ميول، وقيادة او دانديجن، و«جوسكو» بإشراف دي ميرسون، وقيادة جي كروسجين، و«سيفالريو الموري»، بإشراف اكس توماس، وقيادة جي جودي جاي، و«اريادنا»، بإشراف دايمن فاتريجانت، وقيادة ار توماس. ويكمل القائمة «دابا دو مونلو» بإشراف المدرب ام كوماس وقيادة الفارس ار سوسا، والمهرة «مثايل» بإشراف توماس فورسي، وقيادة ليلى فولارد.

ومن جهة أخرى، واصلت الفرس «أي أي ريتش» لهوارد روبن وبإشراف نفس المالك، وبقيادة لورنزو لوبيز، مسلسل عروضها القوية، من خلال الفوز الثاني بكأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم أمس الأول بمضمار جولدن جيت فيلدز الأميركي. وتفوقت الفرس البالغة من العمر 5 سنوات بفارق 0.75 طول عن المرشح الأول «ار بي هاشتاق» بقيادة بيدرو تيريرو، ومسجلة زمناً 1:13:33 دقيقة في السباق البالغ طوله 1200 متر، فيما جاءت ثالثة المهرة «دريم» بقيادة بي فلورس.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، كما يرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.