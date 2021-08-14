«كبار دورينا».. 14 نجماً يتصدرون القوائم بشعار «الخبرة»



معتصم عبدالله (دبي)

يرفع «دورينا» شعار الخبرة أولاً، في النسخة المرتقبة لـ «دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2021- 2022، والذي يستعد للانطلاقة بإقامة مباريات الجولة الأولى يومي 19 و20 أغسطس الحالي.

وتباينت أعمار أكبر لاعبي فرق دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد والبالغ عددهم 14 لاعباً حسب قوائم الأندية، بداية بإسماعيل مطر في الوحدة «38 عاماً»، وصولاً إلى خالد عيسى حارس العين والأكبر سناً في قائمة فريقه بعمر 31 عاماً.

ويتصدر إسماعيل مطر قائد الوحدة الواجهة، كونه أكبر اللاعبين المقيدين سناً في اتحاد الكرة «حتى الآن» بعمر 38 عاماً، ويتأهب «سمعة» لخوض موسمه الـ 23 مع الفريق الأول في الدوري.

وضمت قائمة «كبار أندية دوري أدنوك»، العديد من الأسماء المميزة في مختلف المراكز، حيث يعد داوود علي مدافع اتحاد كلباء ولاعب الشباب السابق، الأكبر سناً في قائمة «النمور» بعمر 37 عاماً، وهو يملك خبرات متميزة، من خلال تجربته الطويلة السابقة مع «الجوارح» علاوة على فترة إعارته القصيرة مع العين.

ويبرز اسم ماجد ناصر حارس شباب الأهلي الأكبر سناً في قائمة «الفرسان» بـ 37 عاماً، فيما يظهر في قائمة النصر المهاجم تيجالي «36 عاماً»، وهو يتأهب لخوض الموسم التاسع على التوالي في «المحترفين»، بعد تجربته الأولى محلياً مع فريقه السابق الوحدة.

وضمت قائمة العروبة الوافد الجديد لـ «دوري أدنوك للمحترفين» اللاعب أحمد خميس «35 عاماً»، ليكون أكبر لاعبي فريقه سناً، وهو ذات العمر الذي يحمله أكبر لاعبي الظفرة سناً الحارس عبدالله سلطان، فيما يقود الجزيرة حارسه «المخضرم» علي خصيف صاحب الـ 34 عاماً بطموح الاحتفاظ بلقب الموسم الماضي، مقابل 33 عاماً لمدافع عجمان راشد مال الله الأكبر في قائمة «البرتقالي».

وبعيداً عن الأندية الثمانية، تناقص المعدل العمري لأكبر اللاعبين سناً في أندية خورفكان، وبني ياس، والوصل، والإمارات، والشارقة، والعين، على التوالي، حيث يعد إسماعيل الحمادي الأكبر في قائمة «النسور» بـ 33 عاماً، مقابل 32 عاماً لفواز عوانه قائد بني ياس وأكبر لاعبي الفريق سناً، وهو ذات العمر الذي يحمله حميد عبدالله حارس الوصل، وعلي صقر حارس الإمارات العائد حديثاً لدوري الكبار، فيما يتصدر عادل الحوسني قائمة فريق الشارقة بعمر 31 عاماً، وخالد عيسى حامي عرين العين بـ 31 عاماً أيضاً.

الأكبر في قائمة كل نادٍ

إسماعيل مطر

العمر: 38

النادي: الوحدة

المركز: وسط



داوود علي

العمر: 37

النادي: اتحاد كلباء

المركز: مدافع



ماجد ناصر

العمر: 37

النادي: شباب الأهلي

المركز: حارس مرمى



سبستيان تيجالي

العمر: 36

النادي: النصر

المركز: مهاجم



أحمد خميس

العمر: 35

النادي: العروبة

المركز: مدافع



عبدالله سلطان

العمر: 35

النادي: الظفرة

المركز: حارس مرمى



علي خصيف

العمر: 34

النادي: الجزيرة

المركز: حارس مرمى



راشد مال الله

العمر: 33

النادي: عجمان

المركز: مدافع



إسماعيل الحمادي

العمر: 33

النادي: خورفكان

المركز: وسط





فواز عوانه

العمر: 32

النادي: بني ياس

المركز: وسط





حميد عبدالله

العمر: 32

النادي: الوصل

المركز: حارس مرمى





علي صقر

العمر: 32

النادي: الإمارات

المركز: حارس مرمى



عادل الحوسني

العمر: 31

النادي: الشارقة

المركز: حارس مرمى





خالد عيسى

العمر: 31

النادي: العين

المركز: حارس مرمى