كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع النخبة في روسيا

أبوظبي (الاتحاد)

تحتضن روسيا غدا المحطة السادسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ 28، في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي، امتداداً لنجاحات الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، وتأكيداً على مكانتها التاريخية وعراقتها العالمية في مسيرة سباقات الخيول العربية الكلاسيكية.

ويقام الحدث برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وحرص الإمارات المتواصل لتشجيع ورعاية الخيل العربي والاعتناء بتربيتها، بما يسهم في رفعة وإعلاء شأنها وتأكيد حضورها في جميع السباقات العالمية.

ويشهد سباق محطة روسيا تنافس 9 خيول على لقب الكأس الغالية، في ظل مشاركة نخبة المرابط والإسطبلات الروسية في السباق الذي يقام ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ قيمته 50 ألف يورو.

وتضم القائمة مجموعة مميزة من الخيول الطامحة لتسجيل حضورها في مشهد سباقات المحطة الروسية التي يحتضنها سنوياً مضمار سنترال موسكو هيبودروم الذي تأسس عام 1834، حيث تضم «بوكر» للمالك بوختوياروف، وبإشراف المدرب بودكويكو، وقيادة الفارس كابوشيف، و«كابيتان فلينت» العائد لتشويف، وإشراف المدرب يورتشينكو، وقيادة الفارس أولوبيف، و«سيدي جمور» للمالك بليسكانوفسكي، وتحت إشراف المدرب كوكانوفا، وقيادة الفارس كوزلوف، و«ليجيونير» العائد لبوختوياروف وإشراف المدرب يورتشينكو، وقيادة الفارس كوشوباكوف، و«سحر» للمالك موردوخوفيتش، وإشراف المدرب بيرمكولوف، وقيادة الفارس سوخانوف، و«جراند سامرايت» المملوك لكوندراتيفا، وإشراف المدرب كوكانوفا، وقيادة الفارس خكونوف، و«نورد فوكس تيرسك» التابع لإسطبلات تيرسك، وإشراف المدرب فاسيلينكو، وقيادة الفارس نيكولكين، و«سميرش» العائد لماركاريان، وإشراف المدرب بوشكالوف، وقيادة الفارس تيخونوف، و«بلوك» المملوك لخسانوفا، وإشراف المدرب أبريجوف، وقيادة الفارس شيجوشيف».

من جانبه، قال مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: إن ما تحققه الكأس الغالية بجميع محطاتها، تمثل نموذجاً فذاً لمدى اهتمام الإمارات وقيادتها الرشيدة ونهجها الحكيم، برفعة الخيل العربية، ودورها الريادي في تقديم أفضل الفرص والدعم والمساهمات الكبيرة لتنمية حضور الخيل العربي في مشهد السباقات العالمية».

وأشار إلى أن الإمارات تتمتع بشراكات استراتيجية وعلاقات تاريخية وطيدة مع الشقيقة روسيا في كافة القطاعات والمجالات، ويمثل تنظيم المحطة السادسة في موسكو ثمرة العلاقات الثنائية المميزة والروابط المتينة التي تجمع البلدين، مشيداً بوصول سلسلة السباقات للمحطة الروسية السادسة التي تعتبر من المحطات المهمة في الأجندة السنوية، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة لمسيرة الكأس الغالية يقودنا لمراتب عالمية بسباقات الخيل العربية.

من جهته، قال فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «تمتاز روسيا بحضور قوي في مشهد سباقات الخيل العربية من ناحية القاعدة الكبيرة لملاك ومربي الخيل العربي وإسطبلات ومزارع إنتاج الخيول بجانب تنظيمها المتواصل لأشهر سباقات الخيل في المهرجانات العالمية، الأمر الذي يتناغم مع رسالة الكأس الغالية ودورها الكبير في تقديم أوجه الدعم لمضاعفة فرص النجاحات وتحقيق الإسهامات المهمة لرفع مستويات إنتاج الخيل العربي على الساحة الدولية».

وأضاف: إن الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جسدت مكتسبات تاريخية مهمة للخيل العربي على الصعيد العالمي، وأحدثت نقلة نوعية كبيرة بصناعة سباقات الخيول، بجانب إسهامها الفاعل بدعم فرص زيادة إنتاج الخيل العربي بكافة دول أوروبا والعالم، ولعبت دوراً كبيراً في تحقيق المزيد من النجاحات والبصمات الكبيرة لخطط الإمارات ورسالتها الهادفة بإعلاء ورعاية الخيول العربية.

وقال: شكلت لنا نجاحات المحطة الروسية في الأعوام الثلاث الماضية صورة مبهرة ودوافع كبيرة، لاستمرارية وتواصل هذه المحطة البارزة والمهمة، في ظل التفاعل الكبير من قاعدة ملاك ومربي الخيل العربي، والحضور الجماهيري والدبلوماسي الكبيرين والتغطية الإعلامية الواسعة، كما عكس حضورها أهمية قصوى في أجندة سباقاتنا السنوية، في ظل توافر جميع المقومات المهمة، بما ينسجم مع خططنا وأهدافنا التوسعية الطامحة لتشجيع وتحفيز الملاك والمربين لرفع مستويات إنتاج الخيل العربي وتقديم الفرص المثالية للجميع من أجل التفاعل والمشاركة في سباقاتنا السنوية.